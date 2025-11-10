BBC sulaukė laiško iš Trumpo su grasinimais imtis teisinių veiksmų

D. Trumpas pagrasino imtis teisinių veiksmų dėl to, kaip dokumentiniame filme buvo parodytos jo kalbos ištraukos prieš Kapitolijaus šturmą 2021 m. sausio 6 d.
„Išnagrinėsime laišką ir tinkamu laiku tiesiogiai atsakysime“, – sakė BBC atstovas spaudai po to, kai transliuotojas pranešė, kad buvo gautas laiškas, kuriame grasinama ieškiniu.
Kiek anksčiau pirmadienį BBC valdybos pirmininkas Samiras Shah atsiprašė už „klaidingą sprendimą“, kai buvo klaidingai sumontuota Donaldo Trumpo kalba, transliuota BBC laidos „Panorama“ dokumentiniame filme.
BBC sumontuotos iškarpos sudarė įspūdį, kad D. Trumpas savo rėmėjams sakė pats su jais eisiąs į Kapitolijų ir ragino kovoti iš visų jėgų.
Tačiau neredaguotame klipe dabartinis JAV prezidentas ragino auditoriją eiti su juo, pridurdamas, kad „mes palaikysime mūsų drąsius senatorius, kongresmenus ir moteris“.
Tuo metu D. Trumpas vis dar ginčijo prezidento Joe Bideno pergalę rinkimuose, po kurios respublikonų lyderiui teko palikti Baltuosius rūmus po pirmosios kadencijos.
Šis montažas buvo įtrauktas į dokumentinį filmą „Trumpas: antroji galimybė?“, kurį BBC transliavo likus savaitei iki praėjusių metų JAV prezidento rinkimų.
Praėjusią savaitę laikraštis „Daily Telegraph“ paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, kad susirūpinimą dėl šio atvejo pirmą kartą dar šią vasarą išreiškė buvęs BBC redakcinių standartų komiteto išorės patarėjas.
Po šio skandalo atsistatydino BBC naujienų skyriaus vadovė ir transliuotojo generalinis direktorius.
