Belgijos premjeras sušaukė nepaprastąjį vyriausybės saugumo tarybos posėdį

2025-11-05 13:07
BNS inf.

Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris (Bartas De Veveris) trečiadienį sušaukė nepaprastąjį vyriausybės saugumo tarybos posėdį, naktį keliuose oro uostuose pastebėjus dronų ir dėl to atšaukus skrydžius, pranešė premjero atstovas.

Susitikimas vyks ketvirtadienio rytą, šalies vidaus reikalų ministrui paprašius aptarti incidentus.

Tikimasi, kad pagrindinis Belgijos sostinės oro uostas trečiadienį vėl pradės normaliai veikti po to, kai buvo sustabdyta apie 80 skrydžių po įtariamo dronų pastebėjimo, teigė oro uosto atstovė spaudai.

Apie 400–500 keleivių dėl pastebėtų dronų turėjo praleisti naktį Zaventemo oro uoste, Briuselio oro uosto atstovė spaudai Ariane Goossens (Arian Gosens) informavo naujienų agentūrą AFP.

Antradienio naktį oro eismas atsargumo sumetimais buvo sustabdytas ir antrame pagal dydį Šarlerua oro uoste, pranešė šio oro uosto operatoriai.

Klausimėlis
Ar ne lengviau deportuoti visus ruskius iš Belgijos?
1
0
