Benjaminas Netanyahu susitiks su Donaldu Trumpu

Susitikimas įvyks praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas per diskusijas su arabų ir musulmonų lyderiais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose pristatė 21 punkto planą, kuriuo siekiama užbaigti karą palestiniečių teritorijoje.
Sekmadienį D. Trumpas užsiminė, kad Artimųjų Rytų derybose įvyks „kažkas ypatingo“, ir savo įraše socialinėje platformoje „Truth“ pridūrė: „MES TAI PADARYSIME!!!“
MES TAI PADARYSIME!!!
Penktadienį D. Trumpas žurnalistams Vašingtone sakė: „Manau, kad turime susitarimą“ dėl Gazos Ruožo, nors B. Netanyahu, kalbėdamas JT, pažadėjo „užbaigti darbą“ Izraelio kare prieš „Hamas“.
Tačiau ekspertai naujienų agentūrai AFP teigė, kad B. Netanyahu, susidūręs su vis dažnesniais tarptautiniais ir vidaus raginimais nutraukti karą, atrodo įvarytas į kampą.
„Jis neturi kito pasirinkimo, kaip tik sutikti“ su D. Trumpo ugnies nutraukimo planu, sakė Izraelio Bar Ilano universiteto JAV ir Izraelio santykių ekspertas Eytanas Gilboa (Eitanas Gilboa).
„Vien dėl to, kad Jungtinės Valstijos ir D. Trumpas liko beveik vieninteliai jo sąjungininkai tarptautinėje bendruomenėje“, – teigė jis.
„Visapusiškas susitarimas“
Izraelyje dešimtys tūkstančių protestuotojų spaudė B. Netanyahu sutikti su paliaubomis, o šeštadienį jie ragino D. Trumpą pasinaudoti savo įtaka.
„Vienintelis dalykas, galintis sustabdyti slydimą į bedugnę, yra visapusiškas, išsamus susitarimas, kuriuo būtų užbaigtas karas ir visi įkaitai bei kariai sugrąžinti namo“, – sakė Lishay Miran-Lavi (Lišai Miran Lavi), Gazoje tebelaikomo įkaito Omri Mirano žmona.
Ji tiesiogiai kreipėsi į D. Trumpą, ragindama: „Pasinaudokite savo įtaka ministrui pirmininkui Netanyahu“.
Pastarosiomis dienomis Izraelio tarptautinė izoliacija dar labiau sustiprėjo, nes šalys, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), Prancūziją, Kanadą ir Australiją, oficialiai pripažino Palestinos valstybingumą, pažeisdamos ilgamečius JAV vadovaujamus diplomatinius protokolus.
Pasak diplomatinio šaltinio, D. Trumpo 21 punkto plane numatytos nuolatinės paliaubos, įkaitų paleidimas, Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo ir didelis humanitarinės pagalbos srautas.
Arabų ir musulmonų lyderiai pritarė šiam pasiūlymui, tačiau taip pat paragino nedelsiant nutraukti Izraelio karines operacijas ir bet kokią Gazos okupaciją.
Kitus plano elementus B. Netanyahu bus sunku nuryti, dėl jų gali net žlugti jo dešiniųjų vyriausybinė koalicija.
Vienas iš prieštaringiausiai vertinamų dalykų yra Ramaloje įsikūrusios Palestinos savivaldos dalyvavimas būsimame Gazos valdyme.
Palestinos savivaldos administracija valdė šią teritoriją, kol 2007 metais ją užgrobė „Hamas“, ir galimas jos atkūrimas yra neperžengiama linija B. Netanyahu griežtųjų pažiūrų koalicijos partneriams.
Nors JAV pasiūlyme Palestinos savivaldos grąžinimas siejamas su reformų programų įgyvendinimu, šių pokyčių įgyvendinimas „gali užtrukti ne vienerius metus“, perspėjo E. Gilboa.
Platus sutarimas
Keli kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministrai B. Netanyahu koalicijoje grasino sugriauti vyriausybę, jei jis sutiks su Palestinos savivaldos grąžinimu arba jei baigs karą neįveikęs „Hamas“.
Tačiau opozicijos lyderis Yairas Lapidas (Jairas Lapidas) pasiūlė parlamentinį „saugumo tinklą“, pažadėdamas, kad jo centristinė partija „Yesh Atid“ palaikys paliaubas ir įkaitų išlaisvinimo susitarimą, tačiau neaišku, ar kitos opozicinės partijos paseks jo pavyzdžiu.
„Tokiam plačiam planui reikėtų plataus sutarimo“, – sakė Ksenija Svetlova, buvusi parlamento narė, dabar vadovaujanti regioninio bendradarbiavimo nevyriausybinei organizacijai ROPES.
K. Svetlova prognozavo, kad B. Netanyahu pritars tik daliai susitarimo, o bandymai derėtis ar atidėti sprendimus dėl kitų elementų „šiuo metu atrodo sudėtingi“.
Kitas ginčytinas JAV pasiūlymo punktas – kas užtikrins saugumą Gazos Ruože, kai Izraelio kariuomenė pasitrauks, o „Hamas“ bus nuginkluota.
Pasiūlyme numatytos tarptautinės saugumo pajėgos, kurias sudarytų palestiniečių personalas kartu su arabų ir musulmonų šalių kariais.
Tačiau svarbiausios detalės apie vadovavimo struktūrą ir operatyvinę kontrolę lieka neaiškios.
„Šis planas beprecedenčiu būdu internacionalizuoja Gazos konfliktą, – sakė K. Svetlova, – tačiau be aiškaus plano, kas bus vadovaujanti žvaigždė, kokie galutiniai tikslai, kas tai įgyvendins.“
„Nenuspėjamumo veiksnys čia iš tiesų yra labai didelis“, – teigė ji.
Naujausi komentarai