Izraelio prezidentūra: Benjaminas Netanyahu pateikė oficialų malonės prašymą

Šalies prezidento kanceliarija šį premjero žingsnį apibūdino kaip „ypatingą prašymą, turintį reikšmingų pasekmių“.
B. Netanyahu yra vienintelis pareigas einantis premjeras Izraelio istorijoje, stojęs prieš teismą. Jam trijose atskirose bylose pareikšti kaltinimai sukčiavimu, piktnaudžiavimu pasitikėjimu ir kyšių priėmimu.
Jis neigia padaręs neteisėtus veiksmus, minimus nagrinėjamose bylose ir kol kas dėl nieko nėra nuteistas.
B. Netanyahu prašymas dėl malonės pateiktas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šį mėnesį parašė Izraelio prezidentui Isaacui Herzogui (Isaakui Hercogui) laišką, kuriame paprašė malonės B. Netanyahu motyvuodamas tuo, kad korupcijos byla yra „politinis, nepagrįstas persekiojimas“.
„Mano bylos nagrinėjimas tęsiasi jau beveik šešerius metus ir, tikėtina, tęsis dar daugelį metų“, – sakė B. Netanyahu vaizdo įraše.
Jis teigė norintis tęsti procesą iki išteisinimo, „tačiau saugumo ir politinė realybė – nacionaliniai interesai – diktuoja kitaip“.
„Izraelio valstybė susiduria su milžiniškais iššūkiais“, – sakė jis.
„Teismo proceso tęsimas drasko mus iš vidaus, kursto didžiulį susiskaldymą ir gilina prarajas, todėl esu tikras, kaip ir daugelis kitų tautos atstovų, kad neatidėliotinas teismo užbaigimas labai padėtų sumažinti liepsnas ir skatintų platų susitaikymą, kurio mūsų šaliai taip labai reikia“, – teigė B. Netanyahu.
Teisės ekspertai atkreipia dėmesį, kad toks malonės prašymas teisiškai negali sustabdyti vykstančio teismo proceso.
Bylos prieš B. Netanyahu atskleidė Izraelio visuomenės susiskaldymą tarp jo šalininkų ir priešininkų.
B. Netanyahu rėmėjai atmetė šiuos teismo procesus kaip politiškai motyvuotus.
Premjeras ir jo žmona Sara vienoje byloje kaltinami tuo, kad iš milijardierių priėmė daugiau nei 260 tūkst. dolerių (224,8 tūkst. eurų) vertės prabangos prekių, tokių kaip cigarai, papuošalai ir šampanas, mainais už politines paslaugas.
Kitose dviejose bylose jis kaltinamas bandymu derėtis dėl dviejų Izraelio žiniasklaidos priemonių palankesnių reportažų.
„Ypatingas prašymas“
B. Netanyahu sakė, kad reikalavimas liudyti tris kartus per savaitę buvo lemiamas veiksnys.
„Tris kartus per savaitę – tai neįmanomas reikalavimas“, – sakė jis.
I. Herzogo biuras patvirtino, kad gavo B. Netanyahu prašymą suteikti malonę.
„Tai yra ypatingas prašymas, turintis reikšmingų pasekmių. Gavęs visas susijusias nuomones, prezidentas atsakingai ir nuoširdžiai apsvarstys prašymą“, – teigiama I. Herzogo biuro pranešime.
76-erių B. Netanyahu yra ilgiausiai Izraelio premjeru dirbantis politikas. Nuo 1996 metų jis šias pareigas ėjo tris kartus ir iš viso dirba jau daugiau nei 18 metų.
Per savo dabartinę kadenciją, kuri prasidėjo 2022 metų pabaigoje, B. Netanyahu pasiūlė plataus masto teismų reformas, kuriomis, kritikų teigimu, siekta teismus susilpninti.
Tai sukėlė masinius protestus, kurie baigėsi tik 2023 metų spalį prasidėjus karui Gazos Ruože.
Partijos „Likud“ lyderis B. Netanyahu pareiškė, kad dalyvaus kituose rinkimuose, turinčiuose įvykti iki 2026 metų pabaigos.
Naujausi komentarai