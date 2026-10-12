Bražė ragina ES uždrausti rusiškų grūdų importą ir tranzitą

Liuksemburge vykusiame posėdyje B. Bražė taip pat susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha ir išreiškė paramą Ukrainai. Taip pat ji informavo kolegas apie padėtį Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, pabrėždama būtinybę stiprinti ES ir NATO išorės sienos saugumą.
B. Bražė taip pat akcentavo būtinybę artėjant žiemai gerokai padidinti visų formų paramą Ukrainai, įskaitant karinę, finansinę, energetinę ir humanitarinę pagalbą. Diskutuojant apie Rusijos karą Ukrainoje, ji atkreipė dėmesį į civilių gyventojų aukas dėl Rusijos atakų – praėjusią savaitę žuvo daugiau kaip 100 žmonių, o šimtai buvo sužeisti. Ministrė pabrėžė būtinybę didinti karinę paramą Ukrainai, ypač oro gynybos srityje, ir stiprinti Ukrainos energetikos infrastruktūros atsparumą Rusijos atakoms.
B. Bražė supažindino ministrus su padėtimi Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, atkreipdama dėmesį į pastaruoju metu padidėjusią įtampą. Pasak ministrės, praėjusią savaitę buvo užfiksuotos kelios tyčinės provokacijos. Per vieną incidentą ginkluoti ir kaukėti asmenys nukreipė mažiausiai 20 migrantų Latvijos sienos link ir grasino Latvijos kariams. Per kitą – kaukėti asmenys perkirpo pasienio tvorą, pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros tiekimo infrastruktūrą ir pavogė stebėjimo kameras.
„Tai ne tik Latvijos siena – tai ES ir NATO išorės siena“, – sakė ministrė, ragindama didinti spaudimą Baltarusijai ir Rusijai.
Kaip jau pranešta, pirmadienį ES išplėtė sankcijų sąrašą, į jį įtraukdama beveik 1 600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų.
Įsigaliojus šioms sankcijoms, ES sankcijų Rusijai sąraše iš viso bus apie 3 500 fizinių ir juridinių asmenų.
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