Brazilijos įstatymų leidėjai pritarė Bolsonaro bausmės laiko sutrumpinimui

J. Bolsonaro buvo nuteistas dėl schemos, kaip po 2022-ųjų rinkimų sutrukdyti Luizui Inacio Lulai da Silvai užimti prezidento postą, ir atlieka 27 metų įkalinimo bausmę už sąmokslą surengti perversmą.
Jei Senatas ratifikuos minimą įstatymo projektą, 70-mečiui kraštutinių dešiniųjų lyderiui, kuris kalinamas nuo lapkričio pabaigos, bausmė gali būti sutrumpinta iki kiek daugiau nei dvejų metų.
Per emocingus debatus žemuosiuose rūmuose policija jėga išvesdino vieną įstatymų leidėją.
J. Bolsonaro šalininkai Kongrese, kur daugumą turi konservatoriai, kelis mėnesius svarstė įvairias jo bausmės sušvelninimo galimybes, įskaitant galimą amnestiją, kurios klausimas išsikvėpė po visoje šalyje vykusių protestų.
Tuomet Deputatų Rūmų narys Sostenesas Cavalcante sakė, kad „pirmas žingsnis siekiant mūsų tikslo bus bausmių sutrumpinimas“.
Antradienį siekiant pateikti šį klausimą Deputatų Rūmų balsavimui, kilo sąmyšis. Policija išvesdino vyriausybę palaikantį kairiųjų deputatą Glauberį Bragą, užėmusį žemųjų rūmų pirmininko vietą, parodė vietos televizija.
Transliacija buvo nutraukta, žurnalistai buvo išprašyti iš salės, o debatai buvo sustabdyti. Sesija pratęsta atkūrus tvarką.
G. Braga sakė, kad naudojasi savo teise nesutikti su amnestija sąmokslininkams kaip su nuspręstu dalyku.
Jei projektas taps įstatymu, J. Bolsonaro „bausmė bus sutrumpinta (...) iki maždaug dvejų metų ir keturių mėnesių kalėjime“, vaizdo pareiškime naujienų agentūrai AFP sakė Paulinho da Forca, vadovaujantis deryboms dėl minimo įstatymo projekto.
Pagal projektą taip pat būtų lygtinai paleisti maždaug 100 J. Bolsonaro šalininkų, įkalintų dėl 2023 metų sausio 8-ąją surengto vyriausybės pastatų puolimo sostinėje Brazilijoje, netrukus po to, kai L. I. Lula da Silva perėmė prezidento pareigas.
Tačiau teismai turės performuluoti bausmes pagal Kongreso patvirtintas naujas sąlygas.
J. Bolsonaro advokatų komanda taip pat paprašė Aukščiausiojo Teismo paleisti jį chirurginei procedūrai dėl prastėjančios sveikatos, rodo AFP matyti dokumentai.
Kaip ir prieš kelias savaites, jo advokatai prašė Teismo „dėl humanitarinių priežasčių“ leisti eksprezidentui bausmę atlikti namie.
„Cenzūros epizodas“
Valdančiosios Darbininkų partijos lyderis Kongrese Lindbergh'as Fariasas sakė, kad ši iniciatyva nepriimtina, nes ja aiškiai siekiama „sukurti konkretų įstatymą, naudingą Bolsonaro“.
Tuo metu Deputatų Rūmų pirmininkas, konservatorius Hugo Motta sulaukė kritikos dėl nurodymo žurnalistams išeiti.
Nacionalinė spaudos asociacija FENAJ ir viena žurnalistų profesinė sąjunga pareiškime pasmerkė šį „cenzūros ir agresijos prieš spaudą epizodą“.
Įstatymo projektas buvo įstrigęs kelis mėnesius, bet vėl buvo pajudintas kelios dienos po to, kai J. Bolsonaro savo politiniu įpėdiniu prieš 2026-ųjų prezidento rinkimus paskelbė sūnų, senatorių Flavio Bolsonaro.
Flavio sekmadienį sakė, kad atšauktų savo kandidatūrą 2026 metų rinkimuose mainais į amnestiją tėvui.
Lapkričio pabaigoje J. Bolsonaro advokatai sakė, kad apskųs jo įkalinimą, dėl silpnos sveikatos „galintį sukelti pavojų jo gyvybei“.
Po to, kai per 2018 metų rinkimų kampaniją buvo sužeistas peiliu, J. Bolsonaro turi problemų dėl pilvo; po užpuolimo jam reikėjo kelių operacijų.
Neseniai pateikti medicininiai dokumentai, „parodo reikšmingą Bolsonaro sveikatos blogėjimą“ ir dėl to jį reikia nedelsiant hospitalizuoti, prašyme Aukščiausiajam Teismui rašė advokatai.
Naujausi komentarai