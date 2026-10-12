Burnhamas sukritikavo JAV planus: viešos egzekucijos – pasibaisėtinos

Tinklalaidėje „The Rest Is Politics“ Jungtinės Karalystės premjero buvo paklausta apie galimybę viešai transliuoti karinėje bazėje šaudynes surengusio Nidalo Maliko Hasano egzekuciją ir ar Jungtinė Karalystė turėtų pareikšti savo poziciją.
„Tikrai niekada tam nepritarčiau. Todėl galiu aiškiai išsakyti savo poziciją“, – pirmadienį pasirodžiusioje tinklalaidėje sakė jis.
N. M. Hasanui mirties bausmę numatyta įvykdyti gruodžio 3 d. Jis buvo pripažintas kaltu dėl 2009 m. Teksaso Fort Hudo karinėje bazėje surengtų šaudynių, per kurias nužudė 13 žmonių ir dar 32 sužeidė.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas pareiškė, kad egzekucija bus vieša.
„Užtikrinsime, kad žmonės galėtų ją stebėti“, – televizijos kanalui „Real America's Voice“ sakė jis.
Savo ruožtu JAV viceprezidentas J. D. Vance'as suabejojo, ar Pentagonas tiesiogiai transliuos egzekuciją, ir pareiškė jos nežiūrėsiąs, net jei ji būtų transliuojama.
„Negalėčiau pasakyti, kad kada nors norėčiau ką nors panašaus matyti bet kurioje pasaulio vietoje (...). Man tai daugeliu atžvilgių atrodo pasibaisėtina. Tačiau noriu kalbėti tik apie tai, ką darysime mes ir kodėl taip elgsimės“, – sakė A. Burnhamas.
Jungtinės Karalystės vyriausybės narė Bridget Phillipson anksčiau pareiškė, kad šie planai ją glumina ir kad ji didžiuojasi tuo, jog „mūsų šalis mirties bausmės atsisakė jau labai, labai seniai“.
„Vyriausybės pozicija visada buvo tokia, kad mirties bausmė mums kelia pasibjaurėjimą. Aš asmeniškai taip pat jai nepritariu. Ir, atvirai kalbant, mane tai glumina. Tai JAV vyriausybės reikalas. Jungtinės Valstijos yra artimos mūsų sąjungininkės, bet ar tai reiškia, kad pritariame viskam, ką daro JAV vyriausybė? Ne, bet mums vis dėlto nederėtų kištis į klausimus, kurie galiausiai priklauso JAV vidaus politikai“, – BBC sakė už lygybės klausimus atsakinga ministrė.
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