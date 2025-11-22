Buvusi ilgametė Trumpo sąjungininkė atsistatydina iš JAV Kongreso

51-erių respublikonė Kongreso narė, kuri anksčiau buvo D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA) rėmėja, pareiškimas pasirodė praėjus savaitei po to, kai prezidentas atšaukė savo paramą šiai buvusiai tvirtai sąjungininkei.
Internete paskelbtame vaizdo įraše 2020-aisiais išrinkta ir Džordžijai atstovaujanti Atstovų Rūmų narė sakė, kad Vašingtone „visuomet buvo nekenčiama ir niekada nepritapo“.
M. T. Greene sakė nenorinti, jog jos šalininkai ir šeima išgyventų „skaudžius ir bjaurius pirminius rinkimus“, kai prieš ją veiks „prezidentas, už kurį visi kovojome, vien tam, kad kovočiau ir laimėčiau“, kai respublikonai tikriausiai pralaimės kadencijos vidurio rinkimus.
„Atsistatydinsiu iš savo posto, o paskutinė mano diena (jame) bus 2026 metų sausio 5-oji“, – sakė M. T. Greene.
Netikėtas jos sprendimas yra kol kas aiškiausias ženklas, kad MAGA pasaulyje didėja skilimas, demokratams laimint pergales šio mėnesio balsavimuose, įskaitant kairiojo sparno atstovo Zohrano Mamdani (Zohrano Mamdanio) pergalę Niujorko mero rinkimuose.
MAGA judėjimą ypač skaldo kaitaliojama D. Trumpo pozicija dėl elektroninių laiškų, susijusių su lytinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) byla, paviešinimo.
Turtingas finansininkas J. Epsteinas daug metų sukiodavosi elito sluoksniuose, palaikydamas artimus ryšius su verslo magnatais, politikais, akademikais ir įžymybėmis, kuriems, kaip teigiama, parūpindavo mergaičių ir jaunų moterų seksui.
J. Epsteino reikalas, regis, ir įvarė pleištą tarp D. Trumpo ir M. T. Greene, kuri apie tai užsiminė atsistatydinimo kalboje.
„Dėl amerikiečių moterų, kurios 14-os buvo žaginamos, pardavinėjamos ir kuriomis naudojosi turtingi įtakingi vyrai, palaikymo neturėčiau būti vadinama išdavike ir man neturėtų grasinti Jungtinių Valstijų prezidentas, už kurį kovojau“, – sakė ji.
Telefonu kalbėdamasis su transliuotojo „ABC News“ reporteriu, D. Trumpas sakė, kad M. T. Greene atsistatydinimas yra puikios naujienos.
Jis pridūrė, kad M. T. Greene jo nebuvo informavusi, ir pridūrė: „Tai nesvarbu, žinote, bet galvoju, kad tai puiku. Manau, ji turėtų džiaugtis.“
