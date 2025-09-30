 Buvusiam europarlamentaro padėjėjui skirta laisvės atėmimo bausmė už šnipinėjimą

Buvusiam europarlamentaro padėjėjui skirta laisvės atėmimo bausmė už šnipinėjimą

2025-09-30 12:08
BNS inf.

Buvusiam Vokietijos kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėjo Maximiliano Kraho padėjėjui Europos Parlamente (EP) antradienį buvo skirta ketverių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė už šnipinėjimą Kinijai.

Buvusiam europarlamentaro padėjėjui skirta laisvės atėmimo bausmė už šnipinėjimą
Buvusiam europarlamentaro padėjėjui skirta laisvės atėmimo bausmė už šnipinėjimą / Scanpix nuotr.

Drezdeno teismas pripažino Jianą Guo kaltu, kad jis, dirbdamas kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) nario M. Kraho padėjėju, veikė kaip Kinijos žvalgybos tarnybos agentas.

Anksčiau prokurorai teigė, jog Jianas Gou, Vokietijos pilietis, pasinaudojo savo kaip M. Kraho padėjėjo pozicija tam, kad „rinktų informaciją apie svarstymus ir sprendimus Europos parlamente“ Kinijos žvalgybai.

Jis M. Kraho padėjėju dirbo 2019–2024 metais.

EP, kuris Jianą Guo buvo įtraukęs į darbuotojų sąrašą kaip akredituotą M. Kraho padėjėją, sustabdė asistento įgaliojimus po jo sulaikymo 2024-ųjų balandį.

Šiame straipsnyje:
kinijos šnipas
Europos parlamentas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų