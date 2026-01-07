Čekijos premjeras į ministrus siūlo asmenį, kaltinamą smurtu ir išžaginimu

A. Babišo, kuris yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) šalininkas, judėjimas ANO („Taip“) spalio mėnesį laimėjo visuotinius rinkimus šioje Europos Sąjungos (ES) ir NATO valstybėje, kurioje gyvena 10,9 mln. žmonių.
Kartu su dviem mažesnėmis euroskeptiškomis partijomis – kraštutiniais dešiniaisiais SPD ir dešiniosios pakraipos „Motoristais“ – jis suformavo koalicinę vyriausybę, kuri prisiekė gruodį.
Tačiau tąkart į koalicinę vyriausybę nebuvo įtrauktas „Motoristų“ kandidatas į aplinkos ministrus F. Turekas, kai tam paprieštaravo Čekijos prezidentas Petras Pavelas.
F. Turekas, 40-metis buvęs lenktynininkas, nuo 2024-ųjų dirbantis Europos Parlamente (EP), yra tiriamas dėl smurto artimoje aplinkoje ir išžaginimo po skundo, pateikto buvusios merginos.
Žiniasklaidoje pasirodė misoginiški ir rasistiniai F. Tureko įrašai socialiniuose tinkluose, o policija taip pat tyrė įtarimus dėl nacistinės atributikos ir nacistinio pasisveikinimo.
„Susitaręs su „Motoristais“, pateikiau pono Tureko kandidatūrą ponui prezidentui“, – žurnalistams pareiškė Čekijos premjeras.
„Nors valandą bandžiau įtikinti poną prezidentą, kad jis visa tai atidėtų į šalį, padarytų gerą darbą ir suteiktų ponui Turekui šansą, ponas prezidentas atsisakė“, – pridūrė jis.
Iš pat pradžių „Motoristai“ siekė, kad F. Turekas būtų paskirtas užsienio reikalų ministru, tačiau atsitraukė nuo šių planų po to, kai kilo visuomenės pasipiktinimas.
„Motoristų“ pirmininkas Petras Macinka šiuo metu eina užsienio ir aplinkos ministro pareigas, laukiant galutinio sprendimo dėl F. Tureko.
Prieš Kalėdas prezidentas susitiko su F. Tureku ir vėliau pareiškė, kad šio kandidato veiksmai „kelia abejonių dėl lojalumo vertybėms, nustatytoms Čekijos konstitucijoje“.
„Prezidentas yra giliai įsitikinęs, kad taip besielgiantis asmuo negali būti Čekijos vyriausybės ministru“, – nurodė P. Pavelo biuras.
Konstitucijos ekspertas teisininkas Janas Kysela naujienų agentūrai AFP sakė, kad prezidentas turėtų paskirti F. Tureką pagal Konstitucijos nuostatus.
Pasak jo, Konstitucijos straipsnis dėl ministrų skyrimo yra pakankamai neapibrėžtas, todėl prezidento atsisakymas skirti F. Tureką į aplinkos ministrus nebūtų laikomas pertekliniu.
„Prezidentas turi daug rimtų priežasčių, kodėl nenori jo paskirti, – sakė jis – Manau, kad jis jo nepaskirs.“
Tuo tarpu pačiam A. Babišui pareikšti kaltinimai sukčiavimo ES išmokomis byloje dėl 2 mln. eurų subsidijos, o SPD pirmininkas Tomio Okamura (Tomijas Okamura), naujasis parlamento pirmininkas, turėtų būti teisiamas dėl neapykantos kurstymo.
Kritikai mano, kad jie gali palaikyti vienas kitą, kai policija paprašys panaikinti jų parlamentinį imunitetą.
