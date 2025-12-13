Naujasis Čekijos ministras pirmininkas: Ukrainai pinigų nėra

Dešiniųjų populistas taip pat griežtai atmetė Čekijos dalyvavimą ES paskolų garantijose šaliai, kurią užpuolė Rusija.
A. Babišas spalį laimėjo parlamento rinkimus drauge su populistine partija ANO („Taip“).
Pirmadienį jis oficialiai perims pareigas vyriausybėje Prahoje ir tuomet atstovaus Čekijai ES viršūnių susitikime. Jo metu Europos lyderiai planuoja ieškoti sprendimų, kaip Europos Sąjunga galėtų patenkinti skubiausius Ukrainos finansinius poreikius per artimiausius dvejus metus.
Pirmiausia – Čekija
„Europos Komisija turi rasti kitą būdą finansuoti Ukrainą“, – sakė A. Babišas vaizdo pranešime, skirtame jo rinkėjams ir platesnei Čekijos visuomenei platformoje „X“.
„Mes nieko negarantuosime ir neduosime jokių pinigų“, – pridūrė paskirtasis ministras pirmininkas, pabrėždamas, kad pačios Čekijos iždas tuščias, todėl „nėra pinigų kitoms valstybėms“. Kiekviena čekų krona reikalinga šalies piliečiams.
Per spalį vykusią Čekijos parlamento rinkimų kampaniją A. Babišas agitavo su šūkiu „Pirmiausia – Čekija“.