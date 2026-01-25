 Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1020 karių

2026-01-25 09:54
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2026 metų sausio 25 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 234 tūkst. 40 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 020 priešo kareivių.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 605 (+2) priešo tankus, 23 950 (+1) šarvuotų kovos mašinų, 36 612 (+32) artilerijos sistemų, 1 624 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 286 (+3) oro gynybos sistemas, 434 (+0) karo lėktuvus, 347 (+0) sraigtasparnius, 114 896 (+847) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 4 205 (+15) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 75 759 (+115) automobilius ir degalų cisternas, 4 050 (+0) specialiosios įrangos vienetų.

