Per Rusijos smūgį pietrytiniame Ukrainos Zaporižios mieste žuvo trys civiliai, pareiškė gubernatorius Ivanas Fedorovas. Pasak jo, aukos buvo atpažintos kaip 48 m. vyras, 43 m. moteris ir jų 57-erių kaimynas. Gubernatorius pridūrė, kad dėl šios atakos be elektros taip pat liko apie 1,5 tūkst. klientų, Maskvos pajėgoms toliau stiprinant smūgius į Ukrainos energetikos sistemą.
Apie aukas pranešė ir Rusijos valdžios institucijos. Rusijos Belgorodo srityje per bepiločio orlaivio ataką Graivorono rajone žuvo rajono saugumo vadovo personalo narys, tvirtino gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Netoliese esančios Briansko srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas savo ruožtu platformoje „Telegram“ informavo apie dar dvi atskiro bepiločio orlaivio smūgio aukas.
Kitur, pasak valdžios institucijų, buvo sužeisti mažiausiai aštuoni žmonės, kai Rusijos Adygėjos respublikoje, esančioje į rytus nuo Juodosios jūros, po spėjamų sprogimų užsidegė daugiaaukštis gyvenamasis pastatas.
Adygėjos vadovas Muratas Kumpilovas sakė, kad dėl bepiločių orlaivių atakos Novaja Adygėjos gyvenvietėje kilo gaisras. Į ligoninę buvo išgabenti septyni žmonės, tvirtino M. Kumpilovas ir kartu pridūrė, kad buvo sunaikinta 15 automobilių, o dar 25 buvo apgadinti. Apie žuvusiuosius nepranešta.
Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis pastatas ir degančios transporto priemonės. Nepriklausomas karinis analitikas Janas Matvejevas atmetė bepiločių orlaivių smūgį kaip galimą priežastį, atkreipdamas dėmesį į sunaikinimų mastą. Internete spėliojama, kad incidentą galbūt sukėlė netinkamai paleista Rusijos oro gynybos raketa.
Ukraina jau beveik ketverius metus stengiasi atremti Rusijos visapusišką invaziją. Vykdydama gynybinę kampaniją, ji taip pat surengė atakas prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Vis dėlto tenykštis aukų ir žalos mastas toli gražu neprilygsta pražūtingiems Rusijos karo prieš Ukrainą padariniams.