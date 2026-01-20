Rusijos raketos ir dronai taikėsi į Kyjivą

Apie 2 val. nakties Kyjive pasigirdo sprogimai, pranešė žurnalistai. Maždaug tuo pačiu metu Karinės oro pajėgos perspėjo, kad Rusijos balistinės raketos nusitaikė į sostinę.
Netrukus po to jos paskelbė papildomus perspėjimus dėl balistinių raketų Kyjivo, Dnipropetrovsko ir Vinycios srityse. Kariuomenė nurodė, kad Rusija pakėlė bombonešius „MiG-31“, galinčius nešti hipergarsines raketas „Kinžal“.
Pirmadienio vakarą buvo paskelbtas oro pavojus dėl Rusijos dronų Kyjive ir aplinkiniame regione, taip pat keliose kitose Ukrainos srityse.
Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Klyčko, sostinės Dnipro rajone buvo sužeistas vienas žmogus.
Per atakas tame pačiame rajone apgadinti negyvenamosios paskirties pastatai, pranešė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka. Kitoje vietoje dėl smūgio užsidegė transporto priemonės.
Rytinėje Kyjivo dalyje taip pat pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus ir vandens tiekimo trikdžius, teigė V. Klyčko.
Karinės oro pajėgos pranešė, kad vėliau, apie 5 val. ryto vietos laiku, pastebėta antroji Rusijos dronų banga, artėjanti prie miesto. Taip pat gauta pranešimų apie dronus, nusitaikiusius į Odesos miestą ir aplinkinį regioną.