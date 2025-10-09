 Čekijos rinkimų nugalėtojas Babišas: ginklams Ukrainai neskirsime nė kronos

Čekijos rinkimų nugalėtojas Babišas: ginklams Ukrainai neskirsime nė kronos

2025-10-09 00:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Tikėtinas naujasis Čekijos premjeras Andrejus Babišas patvirtino savo poziciją dėl Ukrainos karo.

Andrejus Babišas / EPA-ELTOS nuotr.

„Iš savo biudžeto Ukrainai ginklams neduosime nė kronos“, – Prahoje pareiškė dešinysis populistas ir milijardierius ir argumentavo: „ Mes neturine pinigų Čekijos Respublikai“. Čekijos nacionalinė valiuta yra krona.

A. Babišas atkreipė dėmesį į tai, kad Kyjivas milijardinę finansinę paramą jau gauna pagal vadinamąją ES Ukrainos priemonę. Jo teigimu, Čekijos ginklų įmonės galės tęsti eksportą į Ukrainą.

„Mums tai nekelia jokių problemų“, – kalbėjo A. Babišas. Kartu jis pareikalavo, kad NATO perimtų Čekijos šaudmenų iniciatyvą. Ekspertai mano, kad tai būtų sudėtinga.

Nuo iniciatyvos pradžios Ukrainai jau buvo pristatyta 3,6 mln. vienetų didelio kalibro amunicijos. Tai yra parlamento rinkimus pralaimėjusio premjero Petro Fialos centro dešiniojo aljanso pavyzdinė programa, skirta paremti Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija. Pagal šią iniciatyvą Ukraina perkami artilerijos sviediniai iš  neįvardijamų trečiųjų šalių.

Rinkimų nugalėtojas A. Babišas šiuo metu kalbasi su dviem kraštutinėmis dešiniosiomis partijomis dėl būsimos vyriausybės sudarymo.

 

 

