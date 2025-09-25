Cichanouskaja įspėja Trumpą: saugokitės Lukašenkos

Šį mėnesį D. Trumpas pagerino JAV santykius su A. Lukašenka, sušvelnindamas sankcijas mainais už tai, kad tris dešimtmečius prezidento poste esantis baltarusis paleido politinių kalinių. Susitarimas leidžia Baltarusijai remontuoti ir pirkti atsargines dalis savo „Boeing“ ir kitiems lėktuvams.
D. Trumpas pasidžiaugė tarpasmeniniais santykiais ir teigė turėjęs „nuostabų pokalbį“ su A. Lukašenka, padėkojo jam ir sakė, kad tikisi dar vieno susitikimo.
Žmogaus teisių gynėjų teigimu, A. Lukašenka vis dar laiko apie 1,2 tūkst. politinių kalinių, tarp jų – Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Bialiackį ir keletą svarbiausių opozicijos aktyvistų.
S. Cichanouskaja pabėgo iš Baltarusijos dėl vyriausybės spaudimo po to, kai 2020 metais kandidatavo į prezidentus mesdama iššūkį A. Lukašenkai.
Trečiadienį dėkodama D. Trumpui už kalinių išlaisvinimą, ji taip pat įspėjo Jungtines Valstijas „nemokėti per daug“ už nedidelį skaičių žmonių, kuriuos Baltarusijos lyderis iki šiol buvo pasirengęs išlaisvinti. Per vėliausią išlaisvinimą buvo paleista daugiau nei 50 kalinių, o per pastaruosius metus A. Lukašenka iš viso išlaisvino daugiau nei 300 žmonių.
„Manau, kad Lukašenkos siekis yra apgauti prezidentą Trumpą, – teigė ji. – Žinote, jis nori nusipirkti „Lamborghini“ už 2 tūkst. eurų, daug paimdamas ir nieko neduodamas.“
S. Cichanouskaja paragino JAV administraciją toliau dėti pastangas dėl kalinių išlaisvinimo, kol dar yra galimybė, sakydama, kad „žmonės miršta kalėjimuose“.
Tačiau opozicijos lyderė pažymėjo, kad nepaisant išlaisvinimų, represijos Baltarusijoje tęsiasi. Kai kurie kaliniai išlaisvinami, tačiau daug daugiau jų įkalinama per represijas, kurias ji palygino su „sukamaisiais vartais“.
„Štai kodėl mums reikia (...) nuoseklių ir negrįžtamų pokyčių, kad šis režimas nebegalėtų imti vis daugiau ir daugiau įkaitų, norėdamas juos parduoti už didesnę kainą“, – teigė ji.
Antradienį D. Trumpas nustebino, kai pareiškė manąs, kad Ukraina gali atgauti visą teritoriją, kurią per daugiau nei dešimtmetį trukusį karą prarado. Tai buvo dramatiškas poslinkis, palyginti su jo pakartotiniais raginimais Kyjivui daryti nuolaidas, kad būtų užbaigtas karas, kurį 2022-ųjų vasarį sukėlė rusų invazija.
S. Cichanouskaja sakė, kad „atrodo, jog prezidentas Trumpas tikėjo Ukraina, tikėjo, kad ji gali laimėti šį karą, ir tikimės, kad tai bus veiksmai, o ne žodžiai. Ir, žinoma, mes taip pat matome, kad prezidentas Trumpas gali būti nusivylęs Putinu“.
D. Trumpo Valstybės departamentas iš esmės palankiai įvertino politinių kalinių paleidimą.
„Mes vertiname neseniai įvykusį Baltarusijos politinių kalinių paleidimą kaip dar vieną konstruktyvų žingsnį siekiant pagerinti mūsų dvišalius santykius. Dar yra daug ką nuveikti, ir mes tikimės tolesnės pažangos, – teigiama Valstybės departamento pareiškime. – Mes toliau ieškosime galimybių pragmatiškai bendradarbiauti su Baltarusija tais atvejais, kai tai atitinka Jungtinių Valstijų interesus.“
