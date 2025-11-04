Claudia Sheinbaum: JAV nepuls kartelių Meksikos teritorijoje

„To nebus“, – žurnalistams sakė C. Sheinbaum, reaguodama į televizijos „NBC News“ pranešimą, kad prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija planuoja sausumos operacijas prieš galingus šiuos šalies narkotikų kartelius.
„Be to, mes nesutinkame“ su jokia intervencija, pridūrė kairiojo sparno prezidentė C. Sheinbaum.
D. Trumpas kaltina Meksiką, kad ji nesiima pakankamai veiksmų, kad sustabdytų narkotikų srautą į Jungtines Valstijas.
Be to, kad kelis Meksikos kartelius paskelbė „teroristinėmis“ organizacijomis, jis pasiūlė pasiųsti į Meksiką JAV kariuomenę padėti kaimynei kovoti su narkotikų karteliais. Šį pasiūlymą C. Sheinbaum atmetė.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) rugsėjį susitikęs su C. Sheinbaum gyrė jos pastangas kovoje su narkotikais ir pažadėjo, kad JAV gerbs Meksikos suverenitetą.
Tačiau pirmadienį „NBC News“ pranešė, kad D. Trumpo administracija pradėjo mokyti karius ir žvalgybos pareigūnus potencialiai misijai Meksikos teritorijoje.
Pranešime, kuriame cituojami keturi neįvardyti dabartiniai arba buvę JAV pareigūnai, teigiama, kad dislokavimas „nėra neišvengiamas“ ir kad galutinis sprendimas dar nepriimtas.
Operacija Meksikoje reikštų dramatišką D. Trumpo karinės kampanijos prieš Lotynų Amerikos narkotikų prekeivius eskalavimą.
Per pastarąsias savaites per JAV atakas prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus Ramiajame vandenyne ir Karibuose žuvo mažiausiai 62 žmonės.
Iki šiol dauguma smūgių buvo nukreipti prieš Venesuelos laivus.
