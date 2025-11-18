Trumpas kalba apie karinius smūgius Meksikos narkokarteliams

D. Trumpas smarkiai padidino JAV pajėgų gretas Karibų jūros regione, siekdamas kovoti su tuo, ką jis vadina narkotikų prekeiviais, įsikūrusiais keliose Lotynų Amerikos šalyse, įskaitant Venesuelą ir Meksiką.
„Tam tikru laikotarpiu aš su juo pasikalbėsiu“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, ar kalbėsis su N. Maduro. Jis pridūrė, kad Venesuelos prezidentas „nebuvo geras Jungtinėms Valstijoms“.
Paklaustas, ar atmestų galimybę, kad Venesueloje būtų dislokuoti JAV kariai, D. Trumpas atsakė: „Ne, aš to neatmetu, neatmetu nieko.“
„Mes tiesiog turime pasirūpinti Venesuela“, – pridūrė jis.
„Jie į mūsų šalį iš kalėjimų išsiuntė šimtus tūkstančių žmonių“, – teigė prezidentas.
Po kelių valandų N. Maduro per savo savaitinę televizijos laidą pareiškė, kad yra pasirengęs kalbėtis akis į akį su visais Jungtinėse Valstijose, „kurie nori kalbėtis su Venesuela“.
Pratybos su sąjungininkais
JAV jūrų pėstininkų kontingentas šiuo metu vykdo karines pratybas Trinidade ir Tobage – tai jau antri tokie Vašingtono ir mažo anglakalbio salyno, esančio maždaug už 10 km nuo Venesuelos krantų, manevrai per mažiau nei mėnesį.
Tačiau Trinidado ir Tobago vadovas pirmadienį pareiškė, kad maža salų valstybė neleis panaudoti savo teritorijos Venesuelai pulti, ir to niekada nebuvo prašoma.
„JAV NIEKADA neprašė panaudoti mūsų teritorijos bet kokiems išpuoliams prieš Venesuelos žmones“, – „WhatsApp“ žinutėje naujienų agentūrai AFP sakė ministrė pirmininkė Kamla Persad-Bissessar, artima D. Trumpo sąjungininkė.
„Trinidadas ir Tobagas nedalyvaus jokiuose veiksmuose, kurie galėtų pakenkti Venesuelos žmonėms“, – pridūrė ji, pabrėždama, kad Vašingtonas ir Karakasas savo nesutarimus turėtų spręsti dialogu.
Venesuela kaltina Vašingtoną, kad šis siekia pakeisti režimą Karakase, stiprindamas karines pajėgas, įskaitant lėktuvnešių grupę, karo laivus ir kelis reaktyvinius lėktuvus.
Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovavimu „teroristiniam“ narkotikų karteliui, o jis šį kaltinimą neigia.
Nuo rugsėjo mėnesio per JAV pajėgų antskrydžius prieš laivus, kaltinamus narkotikų gabenimu tarptautiniuose vandenyse, žuvo mažiausiai 83 žmonės, rodo AFP kaupiami viešai skelbiami duomenys.
Jungtinės Valstijos nepateikė jokios informacijos, patvirtinančios jų teiginius, kad žmonės, į kuriuos buvo nukreipta daugiau kaip 20 smūgių Karibuose ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje, iš tikrųjų buvo narkotikų prekeiviai.
„Man tinka“
D. Trumpas taip pat apkaltino Meksiką nesugebant kovoti su narkotikų prekeivių grupuotėmis ir sugriežtino retoriką Jungtinių Valstijų pietinės kaimynės atžvilgiu.
„Ar pradėčiau smūgius Meksikoje, kad sustabdyčiau narkotikus? Man tinka. Turime daryti viską, kad sustabdytume narkotikus“, – sakė D. Trumpas, kai Baltuosiuose rūmuose žurnalistai jo paklausė, ar jis patvirtintų JAV kovos su narkotikais operaciją Meksikoje.
„Nesakiau, kad tai darysiu, bet didžiuočiausi tai padaręs. Nes tai darydami išgelbėsime milijonus gyvybių“, – teigė jis.
Nuo rugpjūčio mėnesio Vašingtonas Karibų jūros regione dislokavo dideles karines pajėgas, įskaitant keletą karo laivų, oficialiai skelbdamas, kad kovoja su narkotikų kontrabanda, keliaujančia į Jungtines Valstijas.
