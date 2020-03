D. Trumpas: atidėti JAV rinkimus – nebūtina

„Atidėti rinkimus nėra labai geras dalykas, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas. – Manau, atidėti nebūtina.“

Antradienį pirminiai balsavimai vyks trijose kitose valstijose – Arizonoje, Floridoje ir Ilinojuje. Jie yra dalis proceso, per kurį išrenkami partijų kandidatai, turintys varžytis per prezidento rinkimus lapkritį. D. Trumpas per juos tikisi užsitikrinti antrąją kadenciją.