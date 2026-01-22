 Danija: durys deryboms su JAV yra atviros

Danija: durys deryboms su JAV yra atviros

2026-01-22 21:55
BNS inf.

Danijos užsienio reikalų ministras ketvirtadienį pareiškė, kad po Baltųjų rūmų šeimininko Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimo su NATO vadovu Marku Rutte (Marku Riute) durys vis dar atviros tinkamoms deryboms su JAV.

Larsas Lokke Rasmussenas
Larsas Lokke Rasmussenas / Scanpix nuotr.

Užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Liokė Rasmusenas) žurnalistams sakė, kad trečiadienį įvykusio D. Trumpo ir M. Rutte susitikimo rezultatas buvo teigiamas ir atveria duris tinkamoms deryboms tarp Kopenhagos, Grenlandijos ir JAV.

Jis pridūrė, kad Danija ir JAV dalijasi vienodais tikslais dėl saugumo Arktyje, tačiau nebūtinai vienodais metodais juos pasiekia.

„Dabar yra galimybė mums suderinti dalykus“, – sakė L. L. Rasmussenas.

D. Trumpas atsisakė grasinimų jėga užimti Grenlandiją po trečiadienio susitikimo su M. Rutte, sakydamas, kad pasiekė preliminarų susitarimą dėl Danijos autonominės teritorijos.

Šio susitarimo, pasiekto Šveicarijos Davoso kurorte Pasaulio ekonomikos forume, detalės kol kas lieka miglotos.

