„Mes negalime pakeisti to, kas įvyko. Bet mes galime prisiimti atsakomybę. Todėl Danijos vardu norėčiau pasakyti: atsiprašau“, – sakoma M. Frederiksen pareiškime.
Danijos premjerė atsiprašė Grenlandijos gyventojų
2025-08-27 14:16
Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) trečiadienį atsiprašė daugiau nei 4,5 tūkst. Grenlandijos gyventojų, tapusių Danijos iki 1992 metų vykdytos priverstinės kontracepcijos kampanijos, kuria buvo siekiama sumažinti inuitų gimstamumą, aukomis.
Mette Frederiksen / Scanpix nuotr.
