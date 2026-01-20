NORAD dislokuoja orlaivius Grenlandijoje

Šis bendros JAV ir Kanados karinės struktūros, skirtos oro erdvės stebėjimui ir gynybai, pranešimas paskelbtas augant įtampai dėl amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) reikalavimo perduoti Vašingtonui šios autonominės Danijos teritorijos kontrolę.
Išplatintame pareiškime nedetalizuojamas Pitufiko kosminių pajėgų bazėje numatytų veiksmų pobūdis, tačiau nurodoma, kad jie skirti „gynybiniam bendradarbiavimui“.
Vadavietė patikino, kad ši veikla buvo suderinta su Danija, o apie ją informuota ir Grenlandija.
NORAD nurodė, kad atvykstantys orlaiviai veiks kartu su lėktuvais, kylančiais iš bazių žemyninėje Jungtinių Valstijų dalyje ir Kanadoje.
„Jie rems įvairią ilgai planuotą NORAD veiklą, grindžiamą ilgalaikiu gynybiniu bendradarbiavimu tarp Jungtinių Valstijų ir Kanados, taip pat Danijos Karalystės“, – teigiama institucijos pranešime.
Dokumente priduriama, kad NORAD „nuolat vykdo tęstines, išsklaidytas operacijas Šiaurės Amerikos gynybai“.
D. Trumpas sukėlė nerimą tarp JAV transatlantinių sąjungininkių savo grasinimais „vienaip ar kitaip“ perimti Grenlandiją.
Savaitgalį JAV prezidentas pagrasino įvesti naujus muitus šalims, kurios priešinasi jo planams dėl šios Arkties salos, kelioms Europos valstybėms ten nusiuntus nedideles karines delegacijas pratyboms. Į jas buvo pakviestos ir Jungtinės Valstijos.
Reaguodama į saugumo problemas, Danija pasiūlė, kad NATO pradėtų stebėjimo operacijas Grenlandijoje.
