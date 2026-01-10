Grenlandijos politinės partijos: nenorime būti amerikiečiais

Grenlandijos politinės partijos penktadienį pareiškė, kad grenlandai nenori būti amerikiečiais, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ir toliau grasinant dėl salos kontrolės perėmimo.
Politinių partijų pareiškimas buvo išplatintas penktadienio vakarą po to, kai Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, jog Vašingtonas „ketina ką nors daryti su Grenlandija, patinka jiems tai ar ne“.
„Nenorime būti amerikiečiais, nenorime būti danais, norime būti grenlandiečiais“, – pareiškė penkių Grenlandijos parlamento partijų lyderiai.
„Grenlandijos ateitį turi nuspręsti grenlandiečiai“, – pridūrė jie.
Danija ir kitos Europos sąjungininkės išreiškė susirūpinimą dėl D. Trumpo grasinimų perimti Grenlandijos kontrolę.
Grenlandijoje jau esama JAV karių: nuo Antrojo pasaulinio karo veikia Pitufiko bazė, kai Jungtinės Valstijos nusiuntė pajėgas ginti Grenlandijos, Danijai atsidūrus nacistinės Vokietijos okupacijoje.
JAV prezidentas tvirtina, kad šios salos kontrolė yra labai svarbi JAV nacionaliniam saugumui, atsižvelgiant į didėjančią Rusijos ir Kinijos grėsmę Arktyje.
„Nesiruošiame, kad Rusija ar Kinija okupuotų Grenlandiją. Jie tai padarys, jei mes to nepadarysime. Taigi mes ketiname ką nors daryti su Grenlandija – arba lengvuoju, arba sunkiuoju būdu“, – penktadienį sakė JAV prezidentas.
Tiek Rusija, tiek Kinija pastaraisiais metais padidino karinį aktyvumą regione, tačiau nė viena šių šalių nėra pareiškusi pretenzijų dėl Grenlandijos.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) yra įspėjusi, kad ginkluotas JAV puolimas siekiant perimti Grenlandiją galėtų reikšti prieš daugiau nei septynis dešimtmečius sukurto Vakarų karinio aljanso pabaigą.
Tačiau D. Trumpas nesureikšmina Danijos nuogąstavimų dėl Grenlandijos.
„Turiu jums pasakyti, kad aš taip pat esu Danijos gerbėjas. Ir žinote, jie man buvo labai malonūs, – sakė prezidentas. – Bet žinote, tai, kad prieš 500 metų jie ten turėjo valtį, dar nereiškia, kad žemė priklauso jiems.“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) kitą savaitę turėtų surengti derybas su Danijos užsienio reikalų ministru ir Grenlandijos atstovais.
