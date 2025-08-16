 Danijos premjerė: Benjaminas Netanyahu yra tapęs problema

2025-08-16 19:59
BNS inf.

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) šeštadienį pareiškė, kad Izraelio lyderis Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) yra tapęs „problema“, ir pridūrė, kad, jos šaliai šiuo metu pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, bandys daryti spaudimą Izraeliui dėl karo Gazos Ruože.

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen / Scanpix nuotr.

„Netanyahu dabar pats yra problema“, – sakė M. Frederiksen interviu dienraščiui „Jyllands-Posten“ ir pridūrė, kad Izraelio vyriausybė eina „per toli“.

Centro dešiniųjų lyderė griežtai pasmerkė „absoliučiai siaubingą ir katastrofišką“ humanitarinę padėtį Gazos Ruože ir naują nausėdijų projektą okupuotame Vakarų Krante.

„Esame viena iš šalių, norinčių didinti spaudimą Izraeliui, bet dar nesulaukėme ES narių paramos“, – sakė ji.

M. Frederiksen pridūrė, jog nori apsvarstyti „politinį spaudimą, sankcijas, kurios galbūt būtų taikomos naujakuriams, ministrams ar net visam Izraeliui“. Ji turėjo omenyje sankcijas prekybos ar mokslinių tyrimų srityje.

„Iš anksto nieko neatmetame. Kaip ir Rusijos atveju, mes rengiame sankcijas, kurios, mūsų nuomone, turės didžiausią poveikį“, – pažymėjo M. Frederiksen, kurios šalies nėra tarp valstybių, jau pareiškusių, kad pripažins palestiniečių valstybę.

Karą Gazos Ruože sukėlė 2023 metų spalio 7-ąją „Hamas“ surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP turimais duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau nei 61 430 palestiniečių gyvybes, teigia palestiniečių kovotojų grupuotės valdomo Gazos Ruožo sveikatos ministerija; Jungtinės Tautos (JT) šiuos skaičius laiko patikimais.

