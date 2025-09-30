Trumpo planas dėl Gazos Ruožo: viskas priklauso nuo „Hamas“

„Hamas“ dar nepareiškė savo nuomonės dėl pasiūlymo, kurį D. Trumpas pristatė Baltuosiuose rūmuose kartu su B. Netanyahu, todėl 20 punktų plano, kuriuo siekiama užbaigti karą, tolesnis likimas kol kas nežinomas.
Plane raginama nutraukti ugnį, per 72 valandas paleisti „Hamas“ įkaitus, nuginkluoti „Hamas“ ir palaipsniui išvesti Izraelio kariuomenę iš Gazos Ruožo, o po karo įsteigti pereinamojo laikotarpio instituciją, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.
„Palaikau jūsų planą užbaigti karą Gazoje, kuriuo pasiekiami mūsų karo tikslai, – sakė B. Netanyahu bendroje spaudos konferencijoje su JAV prezidentu. – Jei „Hamas“ atmes jūsų planą, pone Prezidente, arba jei neva su juo sutiks, o paskui iš esmės darys viską, kad jam pasipriešintų, tuomet Izraelis pats užbaigs šį darbą.“
D. Trumpas sakė, kad Izraelis turės jo „visišką paramą“ tai padaryti, jei „Hamas“ nepritars susitarimui.
Tačiau jis tvirtino, kad taika Artimuosiuose Rytuose yra „daugiau nei arti“, o plano paskelbimą pavadino „potencialiai viena iš geriausių civilizacijos dienų“.
Reakcija buvo visuotinė ir greita. Aštuonios pagrindinės arabų ir musulmonų valstybės – Egiptas, Jordanija, Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija, Indonezija ir Pakistanas – pasveikino susitarimo „nuoširdžias pastangas“ po savo pačių derybų su D. Trumpu praėjusią savaitę.
Vašingtono sąjungininkės Europoje – Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Italija – nedelsdamos išreiškė palaikymą šiam planui.
O Europos Sąjungos vadovas Antonio Costa paragino visas šalis „pasinaudoti šia akimirka ir suteikti taikai tikrą galimybę“.
Tačiau, parodydamas, kad nežinomybė dar nesibaigė, po pranešimo paprastai kalbus D. Trumpas pareiškė, kad abu lyderiai neatsakinės į žurnalistų klausimus, nes vyksta derybos su pagrindinėmis šalimis.
(be temos)