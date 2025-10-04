„Hamas“ sutikus su taikos planu, Trumpas ragina Izraelį nustoti bombardavus Gazą

„Atsižvelgdamas į „Hamas“ išplatintą pareiškimą, esu įsitikinęs, kad jie pasirengę ilgalaikei taikai“, – D. Trumpas rašė savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis teigia, kad Izraelis turi nutraukti Gazos Ruožo bombardavimą tam, kad galėtų būti paleisti visi ten laikomi įkaitai.
„Dabar tam per daug pavojinga“, – sakė prezidentas.
Palestiniečių islamistų organizacija „Hamas“ išplatino pareiškimą, kuriame pritarė didžiajai daliai D. Trumpo plano užbaigti karą. Ji taip pat sutinka paleisti įkaitus, bet mano, kad dėl kai kurių kitų punktų dar reikia derėtis.
„Hamas“ pareiškė paleisianti gyvus likusius žydus įkaitus ir atiduosianti mirusių įkaitų kūnus, taip, kaip nurodoma D. Trumpo pasiūlyme.
„Hamas“ patvirtina, kad yra pasirengusi neatidėliotinoms deryboms per tarpininkus, jog planas būtų aptartas išsamiau. Ji taip pat ragina užtikrinti tinkamas sąlygas, kad įkaitai galėtų būti paleisti, bet kol kas neaišku, kas tai per sąlygos.
Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pareiškė, kad Izraelis yra pasiruošęs įgyvendinti D. Trumpo plano pirmąjį etapą dėl įkaitų paleidimo.
„Mes ir toliau visiškai bendradarbiausime su prezidentu ir jo komanda, kad karas baigtųsi pagal Izraelio išdėstytus principus, kurie atitinka D. Trumpo karo užbaigimo viziją“, – sakoma Izraelio pareiškime.
Tačiau jame neužsimenama apie D. Trumpo raginimą Izraeliui nutraukti Gazos Ruožo puolimą.
Pagal D. Trumpo pasiūlytą 20 punktų taikos planą turėtų būti paskelbtos neatidėliotinos paliaubos, „Hamas“ paleistų žydus įkaitus mainais į palestiniečius kalinius Izraelio kalėjimuose, Izraelis palaipsniui išvestų kariuomenę iš Gazos Ruožo, o „Hamas“ nusiginkluotų.
Gazos Ruožą laikinai valdytų pereinamojo laikotarpio valdžios organas, sudarytas iš palestiniečių technokratų, o jo darbą prižiūrėtų tarptautinė taryba.
Pagal D. Trumpo planą Izraelis negali aneksuoti ar okupuoti Gazos Ruožo, o Izraelio kariuomenė iš šios teritorijos būtų palaipsniui išvesta.
Ateityje „Hamas“ nebūtų leista dalyvauti Gazos Ruožo valdyme, o nusiginklavusiems jos nariams, kurie pasiryžę „taikiam sugyvenimui, būtų pritaikyta amnestija arba jie galėtų išvykti iš Gazos.
Palestiniečiai nebus verčiami išvykti iš Gazos Ruožo, o iš jo ir į jį gyventojai vyks laisva valia.
Karas Gazos Ruože prasidėjo kai 2023 m. spalio 7 d. šimtai „Hamas“ ir kitų grupuočių islamistų įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1 200 žmonių bei pagrobė daugiau nei 250 įkaitų.
Per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo daugiau nei 66 tūkst. palestiniečių.
