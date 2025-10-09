Izraelio prezidentūra: Trumpas sekmadienį turėtų atvykti į Jeruzalę

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį turėtų atvykti į Jeruzalę, pranešė Izraelio prezidento kanceliarija po to, kai JAV vadovas paskelbė, kad Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų Gazos Ruože bei įkaitų išlaisvinimo.
Izraelio prezidento rezidencijoje Jeruzalėje sekmadienį numatytas renginys buvo atšauktas „atsižvelgiant į numatomą įkaitų išlaisvinimą ir... artėjantį JAV prezidento Donaldo J. Trumpo vizitą į Izraelį“, – sakoma Izraelio prezidento Isaaco Herzogo biuro ketvirtadienį paskelbtame pareiškime.
„Toks sprendimas buvo priimtas dėl numatomų saugumo uždarymų Jeruzalėje ryšium su vizitu ir istoriniais artimiausių dienų įvykiais“, – sakoma jame.
Naujausi komentarai