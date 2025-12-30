Trumpas po susitikimo su Netanyahu pagrasino Iranui ir „Hamas“

Kalbėdamas spaudos konferencijoje su B. Netanyahu Floridoje, D. Trumpas pagrasino „sunaikinti“ bet kokius Teherano bandymus atkurti savo branduolinę programą ar balistinių raketų arsenalą po JAV ir Izraelio smūgių anksčiau šiais metais.
D. Trumpas taip pat nesureikšmino pranešimų apie įtampą tarp jo ir B. Netanyahu dėl trapių Gazos Ruožo paliaubų antrojo etapo, sakydamas, kad Izraelis „įvykdė“ savo įsipareigojimus ir kad atsakomybė tenka palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“.
„Jei jie nenusiginkluos, kaip buvo sutarta, tada jiems teks velniškai susimokėti, – sakė D. Trumpas žurnalistams savo prabangiame Mar-a-Lago kurorte. – Jie turi nusiginkluoti per gana trumpą laiką“.
„Hamas“ ginkluotasis sparnas anksčiau pirmadienį pakartojo, kad nesudės ginklų.
Irano aukščiausiojo lyderio vyriausiasis politinis patarėjas pirmadienį sakė, kad į bet kokią agresiją prieš jo šalį atsakas bus „greitas ir griežtas“.
„Irano raketų pajėgumai ir gynyba nėra sulaikomi ar grindžiami leidimais. Bet kokia agresija susilauks greito ir griežto atsako, pranokstančio jos planuotojų įsivaizdavimą“, – platformoje „X“ rašė Ali Shamkhanis.
„Produktyvus“ susitikimas
B. Netanyahu sakė, kad jo susitikimas su D. Trumpu buvo „labai produktyvus“, ir paskelbė, kad Izraelis suteikia JAV vadovui aukščiausią civilinį apdovanojimą – tai pirmas kartas, kai jis skiriamas ne Izraelio piliečiui.
D. Trumpas, save vadinantis „taikos prezidentu“, nori pereiti prie kito Gazos Ruožo paliaubų etapo, kurio metu būtų sudaryta technokratinė palestiniečių vyriausybė ir dislokuotos tarptautinės stabilizavimo pajėgos.
Nors kai kurie Baltųjų rūmų pareigūnai baiminasi, kad B. Netanyahu lėtina procesą, D. Trumpas sakė, kad jo ir Izraelio premjero požiūriai „skiriasi labai nedaug“ ir kad „jis nesirūpina dėl nieko, ką daro Izraelis“.
Per jų penktąjį susitikimą JAV nuo D. Trumpo sugrįžimo į valdžią šiais metais B. Netanyahu taip pat stengėsi nukreipti JAV vadovo dėmesį į Izraelio susirūpinimą dėl Irano.
Izraelio pareigūnai ir žiniasklaida pastaraisiais mėnesiais reiškė susirūpinimą, kad Iranas atkuria savo balistinių raketų arsenalą po to, kai birželio mėnesį, per 12 dienų trukusį karą, sulaukė Izraelio atakų.
D. Trumpas sakė, kad Iranas „gali elgtis blogai“ ir nori statyti naujus branduolinius objektus vietoj tų, į kuriuos per tą patį konfliktą buvo nukreipti JAV smūgiai, taip pat atkurti savo raketų arsenalą.
„Tikiuosi, kad jie nebando vėl prisikaupti raketų, nes jei taip, mes neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik labai greitai sunaikinti tas sankaupas“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad JAV atsakas „gali būti galingesnis nei praėjusį kartą“.
Tačiau D. Trumpas sakė tikįs, kad Iranas vis dar suinteresuotas susitarti su Vašingtonu dėl savo branduolinės ir raketų programų. Teheranas neigia, kad siekia įgyti branduolinių ginklų.
Dėmesys Gazos Ruožui
D. Trumpo ir B. Netanyahu derybose taip pat daug dėmesio skirta kitiems regioninės įtampos taškams, įskaitant Siriją ir „Hezbollah“ judėjimą Libane.
D. Trumpas sakė turintis vilties, kad B. Netanyahu galės „sutarti“ su naujuoju Sirijos prezidentu, buvusiu islamistų sukilėlių vadu, kuris prieš metus nuvertė ilgametį lyderį Basharą al Assadą, nepaisant virtinės Izraelio smūgių palei jų sieną.
Spalį Gazos Ruože sudarytos paliaubos yra vienas svarbiausių D. Trumpo pirmųjų kadencijos metų pasiekimų, ir Vašingtonas bei regioniniai tarpininkai tikisi, kad jiems pavyks ir toliau veikti nemažinant tempo.
Naujienų svetainė „Axios“ teigė, kad D. Trumpas siekia jau sausio mėnesį paskelbti apie laikinąją vyriausybę ir tarptautines pajėgas.
Tačiau D. Trumpas pateikė nedaug detalių, išskyrus tai, kad jis tikisi, jog netrukus galėtų prasidėti „atstatymas“ palestiniečių teritorijoje, nuniokotoje Izraelio atakų, kuriomis buvo atsakyta į 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius.
Tačiau „Hamas“ nusiginklavimas tebėra kliūtis, o grupuotės ginkluotasis sparnas vėl pareiškė, kad nesudės ginklų.
„Mūsų žmonės ginasi ir nesudės ginklų tol, kol išliks okupacija“, – vaizdo pranešime sakė „Ezzedine al-Qassam“ brigados.
