Su Benjaminu Netanyahu susitikęs Donaldas Trumpas teigia, kad „Hamas“ turi nusiginkluoti

„Turi būti „Hamas“ nusiginklavimas“, – pareiškė D. Trumpas, stovėdamas prie savo Floridos dvaro kartu su Izraelio premjeru, su kuriuo susitiko aptarti antrojo paliaubų Gazos Ruože plano etapo.
Tuo metu „Hamas“ ginkluotasis sparnas kiek anksčiau pirmadienį pakartotinai pareiškė, kad neatiduos savo ginklų.
„Mūsų žmonės gina save ir neatsisakys savo ginklų, kol tęsiasi okupacija“, – vaizdo įraše pareiškė naujasis vadinamųjų Ezzedine'o al Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadų atstovas spaudai, perėmęs savo pirmtako Abu Obeidos karinį vardą.
Šis pareiškimas buvo paskelbtas likus vos kelioms valandoms iki numatyto D. Trumpo ir B. Netanyahu susitikimo Floridoje.
Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian) anksčiau teigė, kad B. Netanyahu Floridoje aptars antrąjį paliaubų Gazos Ruože plano etapą, kuriuo siekiama nuginkluoti „Hamas“ ir demilitarizuoti šią palestiniečių teritoriją.
Naujasis Abu Obeida atmetė tą reikalavimą ir vietoj to paragino nuginkluoti Izraelį.
„Raginame visas suinteresuotąsias šalis dirbti siekiant, kad okupacinė valdžia būtų nuginkluota ir netektų mirtinų ginklų, kurie buvo ir tebėra naudojami mūsų tautos naikinimui“, – sakė jis.
Antruoju paliaubų plano etapu Izraelis turėtų pasitraukti iš savo pozicijų Gazos Ruože, šią palestiniečių teritoriją vietoj „Hamas“ valdytų laikinoji valdžia, būtų dislokuotos tarptautinės stabilizavimo pajėgos.
D. Trumpas jau sausio mėnesį planuoja aptarti palestiniečių technokratinės vyriausybės sudarymą Gazos Ruože ir tarptautinių stabilizavimo pajėgų dislokavimą.
Tačiau spalį pasiekto susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“, kuriam tarpininkavo Vašingtonas ir jo sąjungininkai regione, įgyvendinimas ir perėjimas prie antrojo etapo kol kas vyksta lėtai.
Paliaubos taip pat išlieka trapios, nes abi pusės praneša apie pažeidimus, o tarpininkai baiminasi, kad ir Izraelis, ir „Hamas“ vilkina procesą.
Naujausi komentarai