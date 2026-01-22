Dar septynios šalys sutiko prisijungti prie Trumpo „Taikos tarybos“

Kiek anksčiau ir Izraelis viešai patvirtino, kad dalyvaus šios organizacijos veikloje. D. Trumpas trečiadienio vakarą nurodė, kad prisijungti taip pat sutiko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tačiau šis savo ruožtu pažymėjo, jog jo šalis vis dar studijuoja gautą kvietimą.
Iš pradžių manyta, kad šios tarybos tikslas – padėti užbaigti Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ karą Gazos Ruože ir prižiūrėti atstatymą. Vis dėlto siūlomuose jos įstatuose ši palestiniečių teritorija neminima ir atrodo, kad ji yra skirta pakeisti Jungtinių Tautų (JT) funkcijas.
Tačiau Saudo Arabija nurodė, kad minėta musulmoniškų šalių grupė, kurią sudaro Saudo Arabija, Turkija, Egiptas, Jordanija, Indonezija, Pakistanas ir Kataras, pritarė tikslui įtvirtinti nuolatines paliaubas Gazos Ruože, remti atstatymą ir skatinti, pasak jų, „teisingą ir ilgalaikę taiką“.
D. Trumpas žurnalistams Pasaulio ekonomikos forume Šveicarijoje pareiškė, kad V. Putinas priėmė jo kvietimą prisijungti prie tarybos.
„Jis buvo pakviestas, jis (kvietimą) priėmė. Daug žmonių priėmė (kvietimus)“, – tvirtino JAV prezidentas.
Agentūra „Reuters“ pranešė, kad V. Putinas greitai į tai sureagavo ir nurodė, jog kvietimas yra svarstomas. Jis sakė, kad Rusija yra pasirengusi skirti 1 mlrd. JAV dolerių iš įšaldyto Rusijos turto.
Kiek šalių sulaukė kvietimų prisijungti prie naujosios D. Trumpo organizacijos, neaišku. Dalyvauti jos veikloje jau sutiko Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), Bahreinas, Albanija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Vengrija, Kazachstanas, Marokas ir Vietnamas.
Naujausi komentarai