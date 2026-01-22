„Sveikiname, prezidente Trumpai, dabar chartija įsigaliojo visa apimtimi, ir Taikos taryba nuo šiol yra oficiali tarptautinė organizacija“, – per pasirašymo ceremoniją sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją
2026-01-22 13:15
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Šveicarijos kurorte Davose kartu su kitais steigėjais pasirašė savo įkurtos Taikos tarybos, kurią pavadino tarptautinių konfliktų sprendimo institucija, chartiją.
Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją / Scanpix nuotr.
