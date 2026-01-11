Dėl didelio šalčio tūkstančiai turistų įstrigo Suomijoje

Oro uoste temperatūra sekmadienio rytą nukrito iki minus 37 laipsnių Celsijaus po kelių dienų panašių šalčių, todėl lėktuvų nuledinimas ir kitos operacijos tapo sudėtingos, pranešė Suomijos nacionalinis visuomeninis transliuotojas „Yle“.
Numatoma, kad Kitilėje, esančioje Suomijos Laplandijoje, retai apgyvendintoje šiaurėje, didelis šaltis spaus ir pirmadienį: Suomijos meteorologijos institutas prognozuoja beveik minus 40 laipsnių temperatūrą.
Suomiai paprastai yra pratę prie šaltų žiemų, tačiau šįmet šaltis, palietęs didelę dalį Šiaurės, Centrinės ir Rytų Europos, yra stipresnis nei anksčiau.
Smarkus sniegas, stiprūs vėjai ir apledėję keliai apsunkino keliones ir kitur Europoje.
Vokietijoje traukinių keleiviai sekmadienį vis dar patyrė didelius vėlavimus ir atšaukimus, geležinkelių operatorei „Deutsche Bahn“ penktadienį nutraukus visus reisus šalies šiaurėje dėl stipraus snygio.
Valdžios institucijos paskelbė, kad pirmadienį visos mokyklos liks uždarytos ir pereis prie nuotolinio mokymosi Šiaurės Reine-Vestfalijoje, daugiausiai gyventojų turinčioje vakarinėje Vokietijos žemėje.
