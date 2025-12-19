 „Patria“ ir Vokietija pasirašė šarvuočių tiekimo sutartis

2025-12-19 10:19
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Suomijos šarvuočių gamtoja „Patria“ pranešė su Vokietija pasirašysiu dvi, per 2 mlrd. eurų bendros vertės jų tiekimo sutartis pagal Bendrosios šarvuočių sistemos (CAVS) programą.

„Patria“ ir Vokietija pasirašė šarvuočių tiekimo sutartis / Scanpix nuotr.

Sutartys apima tiekimą iki 876 „Patria 6x6“ šarvuočių, keturių skirtingų komplektacijų, įskaitant aprūpintų minosvaidžių ir ginkluotės nuotolinio valdymo sistemomis.

Šarvuočių pristatymai Bundesverui prasidės 2026-aisiais, o „Patria“ technologijas perduos Vokietijos gynybos pramonės partneriams FFG, JWT ir KNDS, su kuriais 2024-ųjų pradžioje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Vokietija prie CAVS programos prisijungė 2023 metais, o dabar jos sprendimai siūlo naujų elementų, kuriuos gali panaudoti kitos programos narės.

Suomijos gynybos pajėgų vadovaujamoje CAVS programoje šiuo metu dalyvauja septynios šalys – Suomija, Latvija, Švedija, Vokietija, Danija, Jungtinė Karalystė ir Norvegija. Šarvuočiai taip pat naudojami Ukrainoje.

Programa atvira Europos šalims, keliančioms panašius reikalavimus įrangai.

„Patria“ jau yra gavusi beveik 2 tūkst. „Patria 6x6“ šarvuočių užsakymų ir yra jų pristačiusi daugiau kaip 250.

Šiame straipsnyje:
Suomija
Vokietija
šarvuočiai patria

1988 gegužė
Lietuva niekur nedalyvauja. Lietuva perka plytas ir stato amžiaus stadioną už lėktuvnešio kainą.
1
0
