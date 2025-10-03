Dėl dronų uždaryto Miuncheno oro uosto darbas atnaujintas

Anksčiau oro uostas skelbė, kad vėlai ketvirtadienį buvo atšaukta 17 skrydžių iš Miuncheno ir kad dėl to nukentėjo beveik 3 tūkst. keleivių, o 15 nusileisti turėjusių lėktuvų buvo nukreipti į kitus miestus, įskaitant Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.
Vokietija yra susirūpinusi dėl dronų keliamos grėsmės po to, kai dėl jų pastebėjimo kitose Europos šalyse pastarosiomis dienomis buvo trumpam uždaryti Kopenhagos, Oslo ir Varšuvos oro uostai.
Lenkija ir Danija užsimena, kad dėl incidentų kalta Rusija.
Miunchene keli žmonės pastebėjo dronus aplink oro uostą ketvirtadienį apie 21 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po valandos – dar kartą, todėl valandai buvo uždaryti abu pakilimo ir nusileidimo takai, AFP sakė policijos atstovas spaudai.
Skrydžiai buvo atnaujinti anksti penktadienį; skrydžių stebėjimo svetainėse skelbiami duomenys rodo, kad maždaug 5 val. 50 min. (6 val. 50 min. Lietuvos laiku) lėktuvai jau kilo iš Miuncheno oro uosto.
Vokietijos oro grupės „Lufthansa“ atstovas sakė, kad skrydžiai jau vyksta pagal tvarkaraštį.
„Dėl oro uosto (darbo) sustabdymo buvo paveikta 19 „Lufthansa“ skrydžių – (jie) buvo atšaukti arba nukreipti kitur“, – sakė jis.
Miunchene keleiviams, kurių skrydžiai paveikti, „buvo paruošti gultai, parūpinta antklodžių, gėrimų ir užkandžių“, skelbė oro uostas.
Vokietijos institucijos pradėjo paiešką, siekdamos nustatyti dronų kilmę.
Buvo pasitelkti policijos sraigtasparniai, tačiau „informacijos apie dronų tipą ir skaičių nėra“, sakė atstovas spaudai.
Incidentas įvyko prieš nacionalinę šventę – Vokietijos vienybės dieną – ir paskutinį festivalio „Oktoberfest“ savaitgalį, kai į Miuncheną kasdien atvyksta šimtai tūkstančių žmonių.
Kasmetinis festivalis jau buvo uždarytas pusdieniui trečiadienį, gavus grasinimą susprogdinti bombą.
