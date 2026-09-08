Dėl kaltinimų korupcija atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras

Kyjivas jau ne vienus metus stengiasi išgyvendinti korupciją, kuri išliko ir per Rusijos invaziją, o prezidento Volodymyro Zelenskio artimiausią aplinką sukrėtė keli skandalai.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specializuotoji kovos su korupcija prokuratūra (SAPO) šeštadienį pranešė atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai „vadovavo vienas Generalinės prokuroratūros pareigūnas“, ir atlikę ten kratas.
Tyrėjų teigimu, tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų, vykdžiusių sukčiavimą telefonu, apsaugą ir „išplovė milijoninius turtus“.
Per daugiau nei ketverius karo metus sukčiavimo telefonu atvejų skaičius smarkiai išaugo tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje.
NABU duomenimis, kyšiai buvo naudojami nekilnojamajam turtui, papuošalams ir kitoms vertybėms pirkti.
Sekmadienį R. Kravčenka socialiniuose tinkluose paskelbė pareiškimą, kuriame nurodė atmetantis kaltinimus, pavadino juos visiškai nepagrįstais ir neigė padaręs ką nors neteisėto.
Pirmadienį jis pranešė: „Pateikiau prašymą atleisti mane iš generalinio prokuroro pareigų.“
„Nenoriu, kad Generalinė prokuroratūra būtų naudojama kaip įrankis politinėje konfrontacijoje. Mano pozicija dėl kaltinimų lieka nepakitusi“, – pridūrė jis savo įraše „Telegram“.
NABU paskelbė seifo, prikimšto dolerių kupiūrų ryšulių, nuotraukas ir nurodė nustačiusi penkis šios schemos organizatorius, tačiau jų pavardžių neįvardijo.
Šveicarijoje įsikūrusios „Pasaulinės iniciatyvos prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą“ (GI-TOC) duomenimis, nelegaliuose skambučių centruose Ukrainoje dirba apie 60 tūkst. žmonių.
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