Dėl kilusio protestų judėjimo spalio 25-ąją Serbijoje vyks pirmalaikiai rinkimai

Duodamas interviu valstybiniam transliuotojui RTS, A. Vučičius nurodė trečiadienį pasirašysiantis dekretą dėl parlamento paleidimo ir oficialiai paskelbsiantis rinkimus.
„Rinkimai Serbijoje vyks spalio 25 dieną (...) Tikiu, kad po rinkimų galiausiai išeisime iš šios krizės“, – sakė jis.
Šalį nuo 2024 metų lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiauriniame Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių.
Tragedija sukėlė šimtų tūkstančių piliečių, vadovaujamų studentų judėjimo, įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kuri, jų teigimu, klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje (ES).
Pradiniai raginimai atlikti skaidrų tragedijos tyrimą pamažu virto reikalavimais surengti pirmalaikius rinkimus, kuriuos A. Vučičius ne kartą žadėjo organizuoti.
Protestų judėjimas laikui bėgant, atrodo, prarado pagreitį, tačiau studentai paskelbė, kad balsavime dalyvaus su savo sąrašu.
Nacionalistinių pažiūrų 56 metų A. Vučičius daugiau nei dešimtmetį dirba premjero arba prezidento pareigose.
Prezidentu išrinktas 2017-aisiais ir perrinktas 2022 metais penkerių metų kadencijai, jis neseniai pareiškė, kad oficialiai paskelbęs parlamento rinkimus iškart atsistatydins, kad galėtų dalyvauti rinkimų kampanijoje. Tai rodo jo siekį sugrįžti į premjero postą.
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