Dėl sniego audros JAV atšaukta šimtai skrydžių

Oro eismą JAV oro erdvėje stebinčios „FlightAware“ duomenimis, penktadienį visoje šalyje buvo atšaukti 1659 skrydžiai – beveik dešimt kartų daugiau nei ankstesnę dieną. Perspėjimas dėl žiemos audros regione galiojo iki šeštadienio popietės. Kai kuriose vietose taip pat buvo prognozuojama lijundra.
Blogi orai užklupo judriu pokalėdiniu kelionių laikotarpiu, kai keliauja milijonai žmonių. Nacionalinė orų tarnyba prognozavo, kad Niujorke iškris iki 13 centimetrų sniego, o į šiaurę ir šiaurės rytus nuo miesto – iki 28 centimetrų.
Miesto pareigūnai paragino gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir, jei įmanoma, likti namuose. Žiniasklaida pranešė, kad audra gali atnešti didžiausią per trejus metus snygį mieste.
„FlightAware“ pranešė, kad trys pagrindiniai tarptautiniai Niujorko oro uostai – Džono F. Kenedžio ir Lagvardijos bei kaimyniniame Naujajame Džersyje esantis Niuarko „Liberty“ – buvo vieni iš labiausiai paveiktų, juose penktadienį buvo atšaukti iš viso 886 skrydžiai. Oro uostų vadovybė socialiniame tinkle X patarė keleiviams prieš vykstant į oro uostą pasiteirauti savo oro linijų bendrovių.
Pranešta dar apie dešimtis atšauktų skrydžių Filadelfijos ir Baltimorės oro uostuose, taip pat Toronte, didžiausiame Kanados verslo centre.
