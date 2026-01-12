Frankfurto oro uoste dėl sniego ir ledo teko atšaukti skrydžius

Iš kiek daugiau nei tūkstančio šią dieną numatytų skrydžių anksti ryte buvo atšaukti 98, naujienų agentūrai „dpa“ sakė „Fraport“ atstovė ir kartu pridūrė, kad, kintant sąlygoms, šis skaičius dar gali augti. Oro uostas dieną pradėjo vykdydamas, anot jo, „įtemptą žiemos veiklą“, ir įspėjo apie didelius sutrikimus.
Visame oro uoste buvo pasitelktos aptarnavimo žiemos sąlygomis brigados, be to, orlaivių stovėjimo vietose dirbo 34 ledo šalinimo transporto priemonės. Keleiviai buvo paraginti prieš vykdami į oro uostą pasitikrinti savo skrydžio statusą ir, atsižvelgiant į oro sąlygas, skirti daugiau laiko kelionei. Keleiviams taip pat buvo patarta atvykti į terminalą likus mažiausiai trims valandoms iki išvykimo.
Vokietijos nacionalinė meteorologinė tarnyba DWD paskelbė įspėjimus dėl apledėjimo tam tikrose Heseno federalinės žemės, kurioje ir įsikūręs Frankfurto oro uostas, dalyse.
