Sniego kalnai pykdo panevėžiečius: už aikštelę reikia mokėti, o ji nesutvarkyta

Nors Panevėžys turi sniego sąvartyną, sniegas į jį šiemet dar nebuvo vežtas.
„Kai yra tokių vietų, ganėtinai siaurų, ir kai sniego nebėra kur nustumti ar padėti, tada priimamas sprendimas sniegą išvežti“, – sakė miesto tvarkymo skyriaus vadovas Sigitas Vainauskas.
Vairuotojai mano kitaip – sniego mieste prisikaupė.
„Už aikštelę reikia mokėti, o ji nesutvarkyta“, – sakė moteris.
Visai neiškuoptas atrodo ir gatvių pakraštys, kur leidžiama statyti automobilius. Nuo ilgo stovėjimo kai kurios mašinos, regis, yra įšalusios ir gatvių prižiūrėtojams tapusios kliūtimis – bent jau iki tol, kol atšils.
„Kaip tai išvalyti, kol kas nerandame sprendimo, nes kol stovi automobiliai, tol šios vietos ir bus problematiškos“, – teigė S. Vainauskas.
Traktoriuko vairuotojas pirmiausia apžvelgia automobiliais apstatytą gatvę ir ieško, ar nėra tuščios vietos, į kurią būtų galima įvažiuoti ir išvalyti.
„Važiuojame, gal kas nors išvažiuos, kol nuvažiuosiu iki galo. Bet tai sunkus klausimas“, – pasakojo Panevėžio specialaus autotransporto vairuotojas Linas.
„Atvažiavome, pravalėme – buvo kelios laisvos vietos, bet daugiau užstatyta. Atvažiuoti po valandos ir vėl ieškoti, bus ar nebus, reiškia papildomas kuro ir laiko sąnaudas. Be to, žmonės turi ir kitų darbų. Jeigu jis čia važinės, kol kas nors patrauks automobilį, tai nepadarys darbo kitur“, – sakė S. Vainauskas.
Darbas su sniegu gatvėse vyksta visą parą.
„Kai automobilių nebūna, gal būtų geriau valyti naktį“, – svarstė vyras.
Tačiau specialaus autotransporto vairuotojai sako, kad ir naktimis gatvės būna lygiai taip pat pilnos. Kita vertus, kyla klausimas, kur gyventojams dėti automobilius.
„Tegul pastato laikiną ženklą, kad negalima stovėti, tada nuvalys ir viskas“, – sakė vyras.
Gatvių prižiūrėtojai prašo supratingumo ir netrukdyti darbams.
„Dabar eismas intensyvus, tenka laukti, kol pravažiuos automobiliai, kad neužkliudytume – visi lenda, visi skuba“, – sakė Panevėžio specialaus autotransporto vairuotojas.
Panevėžio viešosios tvarkos skyrius, valdant sniego situaciją mieste, išskirtinių galių neturi.
„Jeigu automobilis nepažeidžia kelių eismo taisyklių, yra techniškai tvarkingas, turi galiojančią techninę apžiūrą ir draudimą, jis gali stovėti tose vietose“, – teigė Panevėžio viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadas Martinaitis.
Vairuotojai raginami patys prisidėti prie situacijos sprendimo ir, jei reikia, gatvėse pamojuoti sniego kastuvais, jei traktoriai negali išvalyti.
