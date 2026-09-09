DI tyrėjai siunčia grėsmingą perspėjimą: paskaičiuota žmonijos sunaikinimo tikimybė

Jacobas Coxonas antradienį platformoje „X“ parašė, kad dirbtinis intelektas tuomet galės „įsilaužti bet kur“ ir turės galimybę „įgyti tikrą galią ir išteklius“.
„Dirbtinį intelektą kuriantys žmonės nuoširdžiai tiki, kad jis gali mus visus nužudyti dar iki šio dešimtmečio pabaigos“, – įspėjo J. Coxonas.
Duodamas interviu leidiniui „The Wall Street Journal“ 27-metis britas teigė, kad pagal „agresyviausius scenarijus“ padėtis jau kitų metų pabaigoje gali tapti visiškai nevaldoma. Pasak jo, didžiausias pavojus yra tas, kad dirbtinis intelektas gali vystytis savarankiškai, todėl jį bus sunkiau kontroliuoti.
Po to J. Coxono nuogąstavimus patvirtino ir bendrovės „Anthropic“ tyrėjas Evanas Hubingeris, kartu su kitais specialistais užtikrinantis, kad dirbtinis intelektas ir toliau atitiktų žmonių interesus. Jo asmenine nuomone, kuria jis pasidalino platformoje „X“, rizika, jog dirbtinis intelektas per ateinantį dešimtmetį sunaikins žmoniją, viršija 10 proc.
Bendrovės „OpenAI“, kuri yra dirbtinio įrankio „ChatGPT“ kūrėja ir didžiausia bendrovės „Anthropic“ konkurentė, tyrimų vadovas Jakubas Pachockis, jau yra paraginęs būti „itin atsargiems“. Savo tinklaraščio įraše jis rašė, kad jam kelia susirūpinimą tai, jog niekas nėra pasirengęs sparčiam dirbtinio intelekto galimybių tobulėjimui.
Jis tvirtino, kad pasiekėme tokį momentą, kai mašinų intelektas pradėjo pranokti žmogaus protą.
Šis aukšto lygio bendrovės „OpenAI“ ekspertas išsamiau paaiškino, kodėl šiuolaikines DI sistemas sunkiau kontroliuoti: anot jo, vietoje to, kad jį kurtų žmonės, dirbtiniam intelektui buvo leidžiama „augti“ pačiam.
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