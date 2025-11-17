Didysis Egipto muziejus nesusitvarko su didžiuliais lankytojų srautais

Nuo savaitgalio bilietus į muziejų galima įsigyti tik konkrečiam laiko intervalui. Nuo gruodžio pradžios bilietus iki atskiro sprendimo bus galima pirkti tik internetu, sakoma muziejaus administracijos pranešime.
Šių priemonių imtasi dėl didžiulio lankytojų antplūdžio per pirmąsias dvi savaites. Patirtis rodo, kad nustatant lankymo laiko intervalus, kontroliuoti lankytojų srautus yra paprasčiau. Tokią praktiką vis dažniau taiko muziejai visame pasaulyje.
Atstovo duomenimis, iki šiol kasdien apie 19 tūkst. žmonių aplankydavo muziejų, kuriame eksponuojami legendiniai faraono Tutanchamono lobiai, faraono Cheopso saulės laivas bei dešimtys tūkstančių kitų eksponatų iš 3 tūkst. metų senovės Egipto istorijos. Tai viršijo net didelius Egipto institucijų lūkesčius.
Jei ligšioliniai lankytojų srautai išliks, Didysis Egipto muziejus gali tapto vienu labiausiai lankomų pasaulio muziejų. Oficialiais duomenimis, didesnis lankytojų vidurkis pernai registruotas tik Paryžiaus Luvre bei Nacionaliniame Kinijos muziejuje Pekine.
