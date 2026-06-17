Didžiojo septyneto šalių vadovai paskelbė apie griežtesnes sankcijas Rusijai

Didžiojo septyneto (D7) šalių grupės atstovai pareiškė, kad taip pat padidins Kyjivui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis, siekdami sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje.
D7 šalių grupė, kurią sudaro Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir JAV, pareiškė, kad papildoma parama bus grindžiama, jos narių teigimu, nauju impulsu, kurį suteikė Ukrainos pasiekimai mūšio lauke pastaraisiais mėnesiais.
Pranešime teigiama, kad lyderiai nusprendė, jog po to, kai JAV ir Iranas pasiekė susitarimą dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo, dabar yra „tinkamas momentas“ imtis papildomų priemonių prieš Rusiją.
Be papildomų ginklų, D7 šalys įsipareigojo suteikti daugiau paramos, kad padėtų Ukrainai išgyventi artėjančią žiemą. Jos taip pat pareiškė, kad svarstys galimybę pratęsti Ukrainai išduotas licencijas, siekdamos padidinti šalies karinės pramonės gamybos apimtis.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį viršūnių susitikimą apibūdino kaip „strateginio prabudimo akimirką“, platformoje „Instagram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi pareikšdamas, kad JAV, Kanada, Japonija ir Europos šalys bendrai nusprendė paremti Ukrainą.
Dar iki paskelbiant šį pareiškimą viršūnių susitikimo dalyviai buvo išreiškę pasitenkinimą derybomis dėl karo Ukrainoje.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas po derybų su Donaldu Trumpu išreiškė optimizmą, teigdamas, kad JAV prezidento teiginys, jog „Rusija privalo užbaigti šį karą“, yra teigiamas signalas.
F. Merzas viršūnių susitikimą pavadino „vilties diena“ ir, kalbėdamas apie dabartinę padėtį Ukrainoje, sakė, kad „dabar, galbūt pirmą kartą, gali atsiverti galimybė pasiekti taiką“.
Viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
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