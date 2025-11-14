Donaldas Trumpas: demokratai skleidžia „Epsteino apgaulę“

„Demokratai daro viską, kas įmanoma, kad vėl skleistų Epsteino apgaulę“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė respublikonas, pridurdamas, kad respublikonai, prisijungiantys prie pastangų priversti paviešinti J. Epsteino bylas, yra „minkšti ir kvaili“.
Anksčiau šią savaitę D. Trumpas pasmerkė demokratus už tai, kad šie paviešino elektroninius laiškus apie jo įtariamus ryšius su J. Epsteinu, ir perspėjo respublikonus dėl „spąstų“ per galimą balsavimą dėl šio skandalo bylų paviešinimo.
Iš elektroninių laiškų matyti, kad dabartinis prezidentas žinojo apie finansininko seksualinį nepilnamečių išnaudojimą ir galimai praleido „valandų valandas“ su viena iš aukų.
Baltieji rūmai savo ruožtu sakė, kad D. Trumpas „nepadarė nieko blogo“ bendraudamas su J. Epsteinu.
D. Trumpas ne kartą neigė žinojęs apie savo buvusio draugo, kuris 2019 metais nusižudė kalėjime laukdamas teismo, veiklą, susijusią su prekyba žmonėmis, ir kaltino demokratus, kad šie bando „nukreipti dėmesį“ nuo savo pačių nesėkmių.
Tačiau D. Trumpui sunku atsikratyti šio skandalo, o Atstovų Rūmų priežiūros komiteto demokratai pareiškė, kad trys nauji elektroniniai laiškai „kelia rimtų klausimų dėl Donaldo Trumpo ir jo žinojimo apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Spaudimas D. Trumpui dar padidėjo, kai Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Mike'as Johnsonas (Maikas Džonsonas) pareiškė, kad kitą savaitę surengs balsavimą dėl siūlymo priversti Teisingumo departamentą paviešinti likusius J. Epsteino dokumentus.
Įniršis dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko vis dar veikia D. Trumpo administraciją, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Teisingumo departamentas faktiškai uždarė bylą, paskelbdamas, kad daugiau informacijos šia tema nėra.
Atstovų Rūmų demokratai, norėdami pasinaudoti įsisenėjusia kontroversija, bando išsireikalauti balsavimą, kad būtų paviešinti visi J. Epsteino bylos dokumentai.
