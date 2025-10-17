Donaldas Trumpas pagrasino Kinijai

„Svarstome galimybę kaip atpildą nutraukti verslą su Kinija, susijusį su kepimo aliejumi ir kitais prekybos elementais“, – pareiškė D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth“.
Jo komentarai internete pasirodė netrukus po to, kai jis, regis, bandė sušvelninti kylančią temperatūrą tarp Vašingtono ir Pekino.
„Mes palaikome sąžiningus santykius su Kinija, ir manau, kad viskas bus gerai. O jei ne, tai irgi gerai“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
Prekybos įtampa tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų atsinaujino per antrąjį D. Trumpo prezidentavimo laikotarpį, o „akis už akį“ principu taikomi muitai vienu metu pasiekė triženklius skaičius.
Pirmadienį interviu laikraščiui „Financial Times“ JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) užsipuolė Pekiną, kaltindamas jį siekiu pakenkti pasaulio ekonomikai po to, kai Kinija ėmėsi griežtos naujos eksporto kontrolės strateginėje retųjų metalų srityje.
D. Trumpas savo ruožtu tvirtino, kad Vašingtonas turi būti atsargus su Kinija.
„Su prezidentu Xi (Jinpingu (Si Dzinpingu)) palaikau puikius santykius, tačiau kartais jie tampa aštrūs, nes Kinija mėgsta pasinaudoti žmonėmis“, – sakė D. Trumpas.
„Ten, kur suduodami smūgiai, reikia blokuoti“, – teigė jis.
Socialiniame tinkle „Truth“ D. Trumpas pabrėžė, kad Kinijos sustabdytas pirkimas sukėlė sunkumų JAV sojų pupelių augintojams.
Pastaraisiais metais JAV smarkiai išaugo gyvulinių riebalų, taukų ir perdirbtų aliejų, įskaitant naudojamus maistui gaminti, importas – tai lėmė didėjanti dyzelino iš biomasės gamyba.
Kinijos muitų grėsmė
Nors įtampa tarp Vašingtono ir Pekino sumažėjo, paliaubos tebėra netvirtos.
Pekinui įvedus naują retųjų metalų technologijų ir gaminių eksporto kontrolę, D. Trumpas pareiškė, kad nuo lapkričio 1 dienos šalies prekėms įves papildomą 100 proc. muitą.
JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras (Džeimisonas Griras) naujienų kanalui CNBC sakė, kad šis terminas gali būti paspartintas.
„Daug kas priklauso nuo to, ką padarys kinai“, – interviu sakė J. Greeras ir pridūrė, kad Pekinas „pasirinko šį didelį eskalavimą“.
Kinija yra pirmaujanti pasaulyje iškasenų, naudojamų automobilių, elektronikos ir gynybos pramonei svarbiems magnetams gaminti, eksportuotoja.
S. Bessentas laikraščiui „Financial Times“ sakė, jog „tai rodo, kokia silpna yra jų ekonomika, ir jie nori visus kitus patraukti žemyn kartu su savimi.
Praėjusią savaitę D. Trumpas taip pat pagrasino atsisakyti planuoto susitikimo su Xi Jinpingu vėliau šį mėnesį prasidėsiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikime.
Savaitgalį Kinija apkaltino Jungtines Valstijas taikant dvigubus standartus po to, kai D. Trumpas pagrasino tolesniais muitais.
Antradienį Kinija pareiškė, kad prekybos kare su Jungtinėmis Valstijomis yra pasirengusi kovoti iki galo.
