Donaldas Trumpas pareiškė, kad Teisingumo departamentas galbūt jam skolingas žalos atlyginimą

Laikraštis „The New York Times“ nurodė, kad Baltųjų rūmų šeimininko advokatai pareikalavo apie 230 mln. JAV dolerių (198,29 mln. eurų) kompensacijos už federalinius tyrimus, atliktus jo atžvilgiu prieš jam antrą kartą laimint prezidento rinkimus.
„Tas sprendimas turėtų pasiekti mano stalą. Ir keista priimti sprendimą, kai pats sau moku, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas apie šią situaciją. – Bet man buvo padaryta labai didelė žala.“
D. Trumpas, kalbėdamas apie Teisingumo departamentą, nurodė: „Jie tikriausiai man skolingi daug pinigų – jei gausiu pinigų iš mūsų šalies, padarysiu su jais ką nors gražaus, pavyzdžiui, atiduosiu juos labdarai arba Baltiesiems rūmams.“
Sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas inicijavo kelias bylas prieš žiniasklaidos bendroves ir kitas organizacijas, kaltindamas jas šališkumu jo atžvilgiu.
Pasak jo, „galėjo būti“, kad jo teisininkų komanda pateikė ieškinį dėl kompensacijos, tačiau daugiau detalių jis nepateikė.
Tačiau D. Trumpo teisininkų komandos atstovas nei patvirtino, nei paneigė „The New York Times“ paskelbtos informacijos. Jis naujienų agentūrai AFP teigė, kad prezidentas „toliau kovoja su visomis demokratų vadovaujamomis raganų medžioklėmis“.
Atstovas pridūrė, kad vienas iš demokratų tyrimų susijęs su įtariamu sąmokslu tarp D. Trumpo ir Rusijos 2016 metų JAV prezidento rinkimų metu.
„The New York Times“ pareiškė, kad situacija, kai JAV prezidentas siekia kompensacijos iš tos pačios vyriausybės, kuriai vadovauja, „Amerikos istorijoje neturi analogų“.
Vienas iš buvusių D. Trumpo advokatų Toddas Blanche'as (Todas Blanšas) dabar eina JAV generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas Teisingumo departamente.
Teisingumo ministras atsisakė komentuoti šių teiginių pagrįstumą, tačiau paneigė užuominas, esą aukšto rango pareigūnams gali kilti interesų konfliktų.
„Bet kokiomis aplinkybėmis visi Teisingumo departamento pareigūnai vadovaujasi karjeros etikos pareigūnų rekomendacijomis“, – AFP sakė departamento atstovas spaudai Chadas Gilmartinas (Čadas Gilimartinas).
Pasibaigus pirmajai D. Trumpo kadencijai Baltuosiuose rūmuose, jo atžvilgiu buvo pradėti keli federaliniai tyrimai dėl įtariamo netinkamo įslaptintos informacijos tvarkymo ir bandymų panaikinti 2020 metų prezidento rinkimų rezultatus. Rinkimus tąkart laimėjo Joe Bidenas (Džo Baidenas).
Šios bylos buvo nutrauktos po to, kai pernai D. Trumpas laimėjo prezidento rinkimus.
2024-ųjų gegužę respublikonas buvo pripažintas kaltu dėl visų 34 kaltinimų byloje, susijusioje su mokėjimais už tylą pornožvaigždei.
Naujausi komentarai