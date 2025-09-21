Donaldas Trumpas pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis Rusijos agresijos atveju

Paklaustas, ar padėtų ginti Europos Sąjungai (ES) priklausančias šalis, jei Rusija išplėstų karo veiksmus, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Taip, padėčiau. Padėčiau.“
Trys Rusijos MiG-31 naikintuvai penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. ES ir NATO pasmerkė tai kaip naują pavojingą provokaciją, tačiau Maskva tai neigė.
NATO oro gynybos paramos misijai Baltijos šalyse priskirti Italijos F-35 naikintuvai kartu su Švedijos ir Suomijos aviacija buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti.
Estija paprašė pirmadienį sušaukti skubų Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį po penktadienį įvykusio įsiveržimo.
Paklaustas, ar jis buvo informuotas apie situaciją Estijoje, D. Trumpas atsakė, kad taip, ir pridūrė: „Mums tai nepatinka.“
Jo pareiškimas pasirodė maždaug dvi savaitės po to, kai apie 17 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Tuomet D. Trumpas bandė sumenkinti incidentą.
„Tai galėjo įvykti per klaidą“, – rugsėjo 11-ąją žurnalistams sakė D. Trumpas.
(be temos)
(be temos)