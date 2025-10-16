 Donaldas Trumpas pradėjo pokalbį telefonu su Vladimiru Putinu

Donaldas Trumpas pradėjo pokalbį telefonu su Vladimiru Putinu

2025-10-16 19:54
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad pradėjo pokalbį telefonu su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

Pokalbis vyksta likus dienai iki D. Trumpo derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Dabar kalbuosi su prezidentu Putinu. Pokalbis tęsiasi, jis yra ilgas, ir aš, kaip ir prezidentas Putinas, pranešiu apie jo turinį, kai jis bus baigtas. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas.

Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas tampa vis priešiškesnis Maskvos atžvilgiu, neslėpdamas augančio nusivylimo V. Putinu, kartu reikšdamas paramą Ukrainai, nuo 2022 metų kovojančiai su Rusijos invazija.

Rugpjūčio viduryje Aliaskoje įvyko aukšto rango D. Trumpo ir V. Putino derybos, neatnešusios pažangos siekiant taikos Ukrainoje, o dabar D. Trumpas svarsto galimybę perduoti šias ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas Kyjivui.

Jis sekmadienį pareiškė, kad gali įspėti V. Putiną, jog Ukraina galėtų gauti amerikietiškų raketų „Tomahawk“, jei jis nenutrauks plataus masto invazijos invazijos.

