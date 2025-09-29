Donaldas Trumpas priėmė Benjaminą Netanyahu, reiškia optimizmą dėl susitarimo dėl Gazos Ruožo

Susitikime Vašingtone D. Trumpas, kaip tikimasi, spaus B. Netanyahu pritarti amerikiečių prezidento pasiūlytam 21 punkto taikos planui, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.
„Taip, esu labai užtikrintas“, – atsakė D. Trumpas žurnalistams, kai jo paklausė, ar jis tikras, kad Gazos Ruože bus pasiekta taika
Paklaustas, ar visos šalys pritaria jo 21 punkto planui, jis pakartojo: „Labai užtikrintas.“
Baltieji rūmai paskelbė, kad politikai planuoja surengti bendrą spaudos konferenciją 13 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku, tarsi indikuojant, kad D. Trumpas tikisi paskelbti apie proveržį.
