Donaldas Trumpas priėmė Benjaminą Netanyahu, reiškia optimizmą dėl susitarimo dėl Gazos Ruožo

2025-09-29 18:56
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pasveikino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu) Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.

Donaldas Trumpas ir Benjaminas Netanyahu
Donaldas Trumpas ir Benjaminas Netanyahu / AP nuotr.

Susitikime Vašingtone D. Trumpas, kaip tikimasi, spaus B. Netanyahu pritarti amerikiečių prezidento pasiūlytam 21 punkto taikos planui, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.

„Taip, esu labai užtikrintas“, – atsakė D. Trumpas žurnalistams, kai jo paklausė, ar jis tikras, kad Gazos Ruože bus pasiekta taika

Paklaustas, ar visos šalys pritaria jo 21 punkto planui, jis pakartojo: „Labai užtikrintas.“

Baltieji rūmai paskelbė, kad politikai planuoja surengti bendrą spaudos konferenciją 13 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku, tarsi indikuojant, kad D. Trumpas tikisi paskelbti apie proveržį.

