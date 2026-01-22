Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas sutiko prisijungti prie Taikos tarybos

„Jis buvo pakviestas, jis sutiko. Daugelis žmonių sutiko“, – Davose, Šveicarijoje, žurnalistams sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje kol kas miglotai apibrėžtą pasaulio lyderių grupę.
Paklaustas apie kritiką, kad jis bendrauja su nedemokratiniais veikėjais, D. Trumpas atsakė, kad dalis yra jos kontraversiška, bet „jei į tarybą įtraukčiau visus kūdikius, tai nebūtų labai daug“.
Maskvoje V. Putinas per ministrų kabineto posėdį pareiškė, kad nurodė savo užsienio reikalų ministerijai išnagrinėti šį pasiūlymą.
„Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta išnagrinėti mums atsiųstus dokumentus ir konsultuotis šia tema su mūsų strateginiais partneriais“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotame vyriausybės posėdyje.
„Tik po to galėsime atsakyti į kvietimą“, – sakė jis.
Jis pareiškė, kad Rusija galėtų sumokėti prašomą milijardą dolerių už nuolatinę narystę „iš Rusijos turto, įšaldyto esant ankstesnei Amerikos administracijai“.
Jis pridūrė, kad turtas taip pat galėtų būti panaudotas „karo veiksmų nuniokotoms teritorijoms atstatyti, sudarius taikos sutartį tarp Rusijos ir Ukrainos“.
Kvietimai buvo išsiųsti dešimtims pasaulio lyderių su prašymu skirti iki 1 milijardo JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų) už nuolatinę vietą taryboje.
Nors iš pradžių vadinamoji Taikos taryba buvo sukurta siekiant prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau panašu, kad jos įstatuose aprašytas jos vaidmuo vien palestiniečių teritorija neapsiriboja ir, regis, ketina konkuruoti su Jungtinėmis Tautomis (JT), sukeldama kai kurių JAV sąjungininkų, įskaitant Prancūziją, pyktį.
