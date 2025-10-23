Dujos Europos didmeninėje rinkoje ketvirtadienį pabrango

Šios priemonės apima Rusijos suskystintų gamtinių dujų importo uždraudimą nuo 2027-ųjų, sandorių su dviem didelėmis Rusijos naftos bendrovėmis ribojimų sugriežtinimą, taip pat dar 117-os Rusijos „šešėlinio laivyno“ laivų sankcionavimą.
Paketas paskelbtas po JAV veiksmų prieš Rusijos „Rosneft“ ir „Lukoil“ po to, kai Vašingtonas atšaukė planuotą Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Vladimiro Putino susitikimą Budapešte, taip pat po panašių priemonių, kurių neseniai ėmėsi Jungtinė Karalystė.
Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), ketvirtadienį popiet siekė 32,5 euro, rodo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Verslo informacijos portalas pažymi, jog nepaisant šių pokyčių, dujų kainų Europos rinkoje svyravimai pastaruoju metu nėra dideli, prekiautojams laukiant aiškesnių signalų apie galimą paklausos artėjančią žiemą lygį. Kita vertus, solidžios atsargos požeminėse saugyklose bei stabilus tiekimas atsveria susirūpinimus dėl paklausą patenkinančios pasiūlos perspektyvų.
„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, ES dujų saugyklos dabar užpildytos vidutiniškai 82,8 procento. Nuo vidurkio atsilieka Vokietija (75,4 proc.), tačiau jį viršija Italija (94,2 proc.) ir Prancūzija (92,7 proc.).
